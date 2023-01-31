Иско определился с новым клубом. Испанец отправится в Германию
Экс-хавбек «Реала» и «Севильи» сделал выбор
30-летний испанский полузащитник Иско впервые в своей клубной карьере отправится за пределы родины. Сообщается, что в считанные часы будет объявлено о том, что он стал игроком немецкого клуба «Унион Берлин».
Источник утверждает, что контракт с Иско уже согласован и подписан, а в силу он вступит после того, как игрок пройдет 31 января медосмотр.
Как известно, в конце декабря Иско в статусе свободного агента покинул «Севилью». Ее цвета он защищал с лета прошлого года после ухода из мадридского «Реала».
«Унион Берлин» в таблице чемпионата Германии занимает 2-е место, имея 36 очков после 18 матчей. Лидирует «Бавария», у которой 37 пунктов.
Union Berlin are set to sign Isco on free transfer, here we go! Agreement now in place and medical tests scheduled on #DeadlineDay. Huge one for Union. 🚨🔴🇪🇸 #transfers— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 30, 2023
Isco has accepted after receiving many approaches from different countries — done as called by @Plettigoal. pic.twitter.com/EuURRv2d2O
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