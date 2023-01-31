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Испания
31 января 2023, 01:51 | Обновлено 31 января 2023, 01:54
85
0

Иско определился с новым клубом. Испанец отправится в Германию

Экс-хавбек «Реала» и «Севильи» сделал выбор

31 января 2023, 01:51 | Обновлено 31 января 2023, 01:54
85
0
Иско определился с новым клубом. Испанец отправится в Германию
Getty Images/Global Images Ukraine. Иско

30-летний испанский полузащитник Иско впервые в своей клубной карьере отправится за пределы родины. Сообщается, что в считанные часы будет объявлено о том, что он стал игроком немецкого клуба «Унион Берлин».

Источник утверждает, что контракт с Иско уже согласован и подписан, а в силу он вступит после того, как игрок пройдет 31 января медосмотр.

Как известно, в конце декабря Иско в статусе свободного агента покинул «Севилью». Ее цвета он защищал с лета прошлого года после ухода из мадридского «Реала».

«Унион Берлин» в таблице чемпионата Германии занимает 2-е место, имея 36 очков после 18 матчей. Лидирует «Бавария», у которой 37 пунктов.

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трансферы Иско Унион Берлин трансферы Бундеслиги
Источник Фабрицио Романо
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