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Италия
30 декабря 2022, 20:41 |
374
0

Иско предложили трем клубам Серии А

Испанский хавбек может продолжит карьеру в Италии

30 декабря 2022, 20:41 |
374
0
Иско предложили трем клубам Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Иско

Агенты 30-летнео испанского полузащитника Иско предложили услуги игрока трем клубам итальянской Серии А. Об этом сообщает журналист Альфредо Педулла.

По его информации, речь идет о «Фиорентине», «Вероне» и «Салернитане». С «Вероной» переговоры уже шли, однако Иско предложение «Вероны» отклонил.

На прошлой неделе Иско расторг контракт с «Севильей». Ранее сообщалось о том, что у него на руках есть предложения от «Вулверхэмптона» и «Лос-Анджелес Гэлакси».

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Источник Сайт Альфредо Педуллы
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