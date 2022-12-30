Иско предложили трем клубам Серии А

Агенты 30-летнео испанского полузащитника Иско предложили услуги игрока трем клубам итальянской Серии А. Об этом сообщает журналист Альфредо Педулла.

По его информации, речь идет о «Фиорентине», «Вероне» и «Салернитане». С «Вероной» переговоры уже шли, однако Иско предложение «Вероны» отклонил.

На прошлой неделе Иско расторг контракт с «Севильей». Ранее сообщалось о том, что у него на руках есть предложения от «Вулверхэмптона» и «Лос-Анджелес Гэлакси».