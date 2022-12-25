Иско стоит перед непростым выбором

30-летний испанский полузащитник Иско находится в сфере интересов клубов из английской Премьер-лиги и заокеанской МЛС.

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Как известно, не так давно Иско покинул «Севилью» в статусе свободного агента, хотя влился в команду только летом этого года. Продолжить карьеру он может в английском «Вулверхэмптоне» или американском «Лос-Анджелес Гэлакси». Оба клуба проявляют интерес к Иско.

В нынешнем сезоне Иско провел в чемпионате Испании 12 матчей, сделал 2 ассиста.