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Испания
25 декабря 2022, 16:02 | Обновлено 25 декабря 2022, 16:56
414
0

Иско стоит перед непростым выбором

У испанца есть несколько вариантов нового клуба

25 декабря 2022, 16:02 | Обновлено 25 декабря 2022, 16:56
414
0
Иско стоит перед непростым выбором
Getty Images/Global Images Ukraine. Иско

30-летний испанский полузащитник Иско находится в сфере интересов клубов из английской Премьер-лиги и заокеанской МЛС.

Как известно, не так давно Иско покинул «Севилью» в статусе свободного агента, хотя влился в команду только летом этого года. Продолжить карьеру он может в английском «Вулверхэмптоне» или американском «Лос-Анджелес Гэлакси». Оба клуба проявляют интерес к Иско.

В нынешнем сезоне Иско провел в чемпионате Испании 12 матчей, сделал 2 ассиста.

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Иско Вулверхэмптон Лос-Анджелес Гэлакси трансферы трансферы Ла Лиги
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Источник AS
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