ОФИЦИАЛЬНО. Вулверхэмптон приобрел опытного форварда ПСЖ

Испанский форвард Пабло Сарабия перешел из французского «ПСЖ» в английский «Вулверхэмптон».

Контракт между игроком и «волками» подписан на 2,5 года, до лета 2025 года. По неофициальным данным, сумма трансфера составила €5 млн.

В текущем сезоне 30-летний нападающий за «ПСЖ» сыграл 19 матчей во всех турнирах, без забитых голов.

На ЧМ-2022 Сарабия вышел на замену за сборную Испании в конце проигранного матча 1/8 финала проти команды Марокко (0:0, пен. 0:3). Пабло не сумел реализовать первый удар в серии пенальти.

«Вулвз» также планирует подписать хавбека Жоау Гомеса, выступавшего за бразильский «Фламенго».

17 января «Волки» играют в 1/32 финала Кубка Англии против «Ливерпуля».

We have completed the permanent signing of @Pablosarabia92.



The forward arrives at Molineux on a two-and-a-half-year-deal ✍️