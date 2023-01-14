Из лаки-лузера в чемпионы. Квон Сун-Ву выиграл второй титул ATP в карьере
Корейский теннисист в финале переиграл испанца Роберто Баутисту Агута
Состоялся финальный матч на турнире ATP 250 в Аделаиде.
В матче за титул южнокореец Квон Сун-Ву (№84 ATP) на тай-брейке третьего сета переиграл Роберто Баутисту Агута из Испании (№26 ATP).
Для корейца, который выступал в основе в статусе лаки-лузера, это второй титул ATP. В 2021 году он побеждал в Астане. С новой недели он поднимется на 52-е место в мировом рейтинге.
Любопытно, что Квон Сун-Ву в финале квалификации уступил чеху Томашу Махачу, а в первом круге основы его же и обыграл.
Аделаида. Финал
Квон Сун-Ву [LL] – Роберто Баутиста Агут [4] – 6:4, 3:6, 7:6(4)
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