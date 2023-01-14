Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Из лаки-лузера в чемпионы. Квон Сун-Ву выиграл второй титул ATP в карьере
ATP
14 января 2023, 12:47 |
95
0

Из лаки-лузера в чемпионы. Квон Сун-Ву выиграл второй титул ATP в карьере

Корейский теннисист в финале переиграл испанца Роберто Баутисту Агута

14 января 2023, 12:47 |
95
0
Из лаки-лузера в чемпионы. Квон Сун-Ву выиграл второй титул ATP в карьере
Getty Images/Global Images Ukraine. Квон Сун-Ву

Состоялся финальный матч на турнире ATP 250 в Аделаиде.

В матче за титул южнокореец Квон Сун-Ву (№84 ATP) на тай-брейке третьего сета переиграл Роберто Баутисту Агута из Испании (№26 ATP).

Для корейца, который выступал в основе в статусе лаки-лузера, это второй титул ATP. В 2021 году он побеждал в Астане. С новой недели он поднимется на 52-е место в мировом рейтинге.

Любопытно, что Квон Сун-Ву в финале квалификации уступил чеху Томашу Махачу, а в первом круге основы его же и обыграл.

Аделаида. Финал

Квон Сун-Ву [LL] – Роберто Баутиста Агут [4] – 6:4, 3:6, 7:6(4)

По теме:
Прорыв лаки-лузера. Стали известны финалисты турнира ATP 250 в Аделаиде
Первый розыгрыш United Cup, непобедимый Джокович, успех Костюк и Володько
Догнал Надаля по титулам. Джокович с камбэком выиграл финал в Аделаиде
Роберто Баутиста Агут ATP Аделаида Квон Сун-Ву ATP Астана
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Аделаида. Бенчич выиграла седьмой титул в карьере, разгромив Касаткину
Теннис | 14 января 2023, 11:37 2
Аделаида. Бенчич выиграла седьмой титул в карьере, разгромив Касаткину
Аделаида. Бенчич выиграла седьмой титул в карьере, разгромив Касаткину

Белинда добыла первый титул с апреля прошлого года

Безумие в Саудовской Аравии. Клубы готовы платить Месси 350 миллионов
Футбол | 13 января 2023, 20:51 8
Безумие в Саудовской Аравии. Клубы готовы платить Месси 350 миллионов
Безумие в Саудовской Аравии. Клубы готовы платить Месси 350 миллионов

Готовы перебить вариант Роналду

Два снятия до матча. Оба полуфинала в Аделаиде не состоялись
Теннис | 13.01.2023, 10:36
Два снятия до матча. Оба полуфинала в Аделаиде не состоялись
Два снятия до матча. Оба полуфинала в Аделаиде не состоялись
Состоялась жеребьевка Клубного ЧМ. Реал узнал потенциального соперника
Футбол | 13.01.2023, 14:15
Состоялась жеребьевка Клубного ЧМ. Реал узнал потенциального соперника
Состоялась жеребьевка Клубного ЧМ. Реал узнал потенциального соперника
Минобороны назвало ежедневные потери украинской армии
Война | 13.01.2023, 18:27
Минобороны назвало ежедневные потери украинской армии
Минобороны назвало ежедневные потери украинской армии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЗСУ одним ударом ликвидировали более сотни оккупантов в районе Соледара
ЗСУ одним ударом ликвидировали более сотни оккупантов в районе Соледара
12.01.2023, 10:50 3
Война
Хорватская болельщица, которая покорила ЧМ, назвала Кличко своим идеалом
Хорватская болельщица, которая покорила ЧМ, назвала Кличко своим идеалом
12.01.2023, 20:53 7
Футбол
ВИДЕО. «Иди отсюда, дурак». Джокович спародировал Месси, обозвав аргентинца
ВИДЕО. «Иди отсюда, дурак». Джокович спародировал Месси, обозвав аргентинца
12.01.2023, 19:20 3
Теннис
«Очень большой талант». Шахтер презентовал первого зимнего новичка
«Очень большой талант». Шахтер презентовал первого зимнего новичка
13.01.2023, 17:27 10
Футбол
ВИДЕО. Тему спалили. УЕФА поздравил Милевского с 40-летием
ВИДЕО. Тему спалили. УЕФА поздравил Милевского с 40-летием
12.01.2023, 11:33 15
Футбол
Известный украинский биатлонист Андрей Дериземля пошел служить в ВСУ
Известный украинский биатлонист Андрей Дериземля пошел служить в ВСУ
12.01.2023, 17:39 4
Биатлон
Зинченко получил предупреждение от FA за излишнюю эмоциональность
Зинченко получил предупреждение от FA за излишнюю эмоциональность
13.01.2023, 16:22 8
Футбол
ЦУРЕНКО – о жеребьевке AO: «Невероятно, но я не играю с первой ракеткой»
ЦУРЕНКО – о жеребьевке AO: «Невероятно, но я не играю с первой ракеткой»
13.01.2023, 10:54
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности