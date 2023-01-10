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Италия
10 января 2023, 18:29 | Обновлено 10 января 2023, 18:45
364
0

ФОТО. Погба вернулся к тренировкам с Ювентусом

Хавбек восстановился после травмы

10 января 2023, 18:29 | Обновлено 10 января 2023, 18:45
364
0
ФОТО. Погба вернулся к тренировкам с Ювентусом
Getty Images/Global Images Ukraine. Поль Погба

Сегодня, 10 января французский полузащитник Поль Погба возобновил тренировки в общей группе «Ювентуса». Он не работал с командой с октября прошлого года.

Напомним, летом Погба получил травму колена и перенес операцию на мениске, а, не успев вернуться в игру, повредил бедро.

Погба не провел ни одного матча за «Ювентус» после возвращения в Турин летом 2022 года. В последний раз 29-летний хавбек выходил на поле еще 19 апреля 2022 года еще в составе «Манчестер Юнайтед».

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Поль Погба Ювентус фото травма
Источник Sport.ua
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