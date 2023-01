ФОТО. Погба вернулся к тренировкам с Ювентусом

Сегодня, 10 января французский полузащитник Поль Погба возобновил тренировки в общей группе «Ювентуса». Он не работал с командой с октября прошлого года.

Напомним, летом Погба получил травму колена и перенес операцию на мениске, а, не успев вернуться в игру, повредил бедро.

Погба не провел ни одного матча за «Ювентус» после возвращения в Турин летом 2022 года. В последний раз 29-летний хавбек выходил на поле еще 19 апреля 2022 года еще в составе «Манчестер Юнайтед».

Paul Pogba is back training with Juve for the first time since October 📸 pic.twitter.com/T36ve4AykC