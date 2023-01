Мудрик согласовал контракт с Арсеналом. Известна его зарплата

Украинский вингер донецкого «Шахтера» Михаил Мудрик находится в шаге от перехода в лондонский «Арсенал». Об этом сообщает известный инсайдер Николо Скира.

По его информации, игрок и клуб уже согласовали условия личного контракта. Соглашение будет рассчитано на 5 лет, зарплата Мудрика составит 5,5 миллиона евро в год.

Ранее сообщалось о том, что «Шахтер» снизил свои требования по поводу трансферной стоимость Мудрика.

