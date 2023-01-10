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  4. Мудрик согласовал контракт с Арсеналом. Известна его зарплата
Англия
10 января 2023, 17:11 |
5605
4

Мудрик согласовал контракт с Арсеналом. Известна его зарплата

Украинский вингер в шаге от перехода в «Арсенал»

10 января 2023, 17:11 |
5605
4
Мудрик согласовал контракт с Арсеналом. Известна его зарплата
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Украинский вингер донецкого «Шахтера» Михаил Мудрик находится в шаге от перехода в лондонский «Арсенал». Об этом сообщает известный инсайдер Николо Скира.

По его информации, игрок и клуб уже согласовали условия личного контракта. Соглашение будет рассчитано на 5 лет, зарплата Мудрика составит 5,5 миллиона евро в год.

Ранее сообщалось о том, что «Шахтер» снизил свои требования по поводу трансферной стоимость Мудрика.

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Михаил Мудрик Арсенал Лондон Шахтер Донецк Николо Скира трансферы трансферы АПЛ трансферы УПЛ
Источник Николо Скира
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Комментарии 4
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Tatiana Tam
Пои рабовласник ахмєт рінатич не сказав своє слово, він може узгоднити контракт навіть з телепузіками
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+1
14sergey1953
Мудрик, в шаге от перехода в Арсенал уже было,  уже надо писать, Мудрик в полушаге от перехода в Арсенал.
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0
Gargantua
чуть меньше чем у замученого Суркисом Ярмоленко
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0
nivavn
Мудрик узгодив, а Рінат  про це вже знає?
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0
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