Шахтер снизил свои требования по Мудрику

Вероятность трансфера вингера «Шахтера» Михаила Мудрика в «Арсенал» значительно повысилась. Об этом сообщает английский журналист Райан Тейлор.

«Шахтер» ослабил свои позиции в переговорном процессе и готов снизить свои финансовые аппетиты. Это случилось впервые с момента начала переговоров.

Сейчас стороны обсуждают структуру выплат за потенциальный трансфер. В ближайшее время состоятся прямые переговоры между руководителями двух клубов. Сделка может быть закрыта до конца недели.

Ранее Мудрик полетел на зимний сбор с «Шахтером».