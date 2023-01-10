Шахтер снизил свои требования по Мудрику
Вингер стал ближе к переходу в «Арсенал»
Вероятность трансфера вингера «Шахтера» Михаила Мудрика в «Арсенал» значительно повысилась. Об этом сообщает английский журналист Райан Тейлор.
«Шахтер» ослабил свои позиции в переговорном процессе и готов снизить свои финансовые аппетиты. Это случилось впервые с момента начала переговоров.
Сейчас стороны обсуждают структуру выплат за потенциальный трансфер. В ближайшее время состоятся прямые переговоры между руководителями двух клубов. Сделка может быть закрыта до конца недели.
Ранее Мудрик полетел на зимний сбор с «Шахтером».
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