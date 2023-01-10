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Украина. Первая лига
10 января 2023, 14:24 |
2486
8

Шахтер снизил свои требования по Мудрику

Вингер стал ближе к переходу в «Арсенал»

10 января 2023, 14:24 |
2486
8
Шахтер снизил свои требования по Мудрику
ФК Шахтер. Михаил Мудрик

Вероятность трансфера вингера «Шахтера» Михаила Мудрика в «Арсенал» значительно повысилась. Об этом сообщает английский журналист Райан Тейлор.

«Шахтер» ослабил свои позиции в переговорном процессе и готов снизить свои финансовые аппетиты. Это случилось впервые с момента начала переговоров.

Сейчас стороны обсуждают структуру выплат за потенциальный трансфер. В ближайшее время состоятся прямые переговоры между руководителями двух клубов. Сделка может быть закрыта до конца недели.

Ранее Мудрик полетел на зимний сбор с «Шахтером».

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Источник: Мудрик полетел с Шахтером на зимний сбор в Турцию
Михаил Мудрик Арсенал Лондон Шахтер Донецк трансферы трансферы АПЛ трансферы УПЛ
Источник Daily Express
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Tatiana Tam
Ахаха, як неочiкувано (нi). Ще 2-3 новини про зниження цiни iможе за тi 50 лямiв й продадуть
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0
Gargantua
99 и забирайте!
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0
ALM
Довийожувались із сумою в 100 млн. - Челсі взяв в оренду Жоао Фелікса, Арсенал  платити таку суму не буде.
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0
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Александр Пышненко
Ну, дай-то Бог. А то как-то стала надоедать вся эта Санта-Барбара.
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0
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Ivan Vismutenko
Наверное надо сначала продать Цыганкова и тогда тут тоже процесс пойдёт.
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-5
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