Источник: Мудрик полетел с Шахтером на зимний сбор в Турцию
Вероятность перехода Михаила в клуб АПЛ уменьшается
Вингер «Шахтера» Михаил Мудрик присоединился к своим одноклубникам, которые отправляются в Турцию на зимние сборы.
Сообщается, что 22-летний футболист был в составе группы, которая перед вылетом во вторник пересекла украинско-польскую границу.
По информации многих источников, «Шахтер» хочет за Михаила не менее 100 миллионом евро и даже угрожает отложить переговоры до лета, если предложения не будут удовлетворять «горняков».
Агент Мудрика ранее говорил о том, что 100 миллионов евро – неадекватная цена за его клиента, но Мудрик не собирается пропускать сборы с «Шахтером».
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