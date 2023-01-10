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  4. Источник: Мудрик полетел с Шахтером на зимний сбор в Турцию
Украина. Премьер лига
10 января 2023, 12:32 |
1182
5

Источник: Мудрик полетел с Шахтером на зимний сбор в Турцию

Вероятность перехода Михаила в клуб АПЛ уменьшается

10 января 2023, 12:32 |
1182
5
Источник: Мудрик полетел с Шахтером на зимний сбор в Турцию
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Вингер «Шахтера» Михаил Мудрик присоединился к своим одноклубникам, которые отправляются в Турцию на зимние сборы.

Сообщается, что 22-летний футболист был в составе группы, которая перед вылетом во вторник пересекла украинско-польскую границу.

По информации многих источников, «Шахтер» хочет за Михаила не менее 100 миллионом евро и даже угрожает отложить переговоры до лета, если предложения не будут удовлетворять «горняков».

Агент Мудрика ранее говорил о том, что 100 миллионов евро – неадекватная цена за его клиента, но Мудрик не собирается пропускать сборы с «Шахтером».

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Михаил Мудрик Шахтер Донецк учебно-тренировочные сборы
Источник The Athletic
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Gargantua
На трибунах становится тише
Тает быстрое время чудес
Досвиданья, наш ласковый Миша, 
Возвращайся в свой сказочный лес
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+2
Ivan Vismutenko
Об этом ещё Святой Николай сообщал.
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0
Alex196
Нужно хорошо подготовиться .Сезон будет нелегким .минимум 15 матчей упл.2 матча лиги Европы .конкуренция бешеная .Ворскла Днепр Динамо колос настроены серьезно 
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0
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