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  4. Агент: «100 миллионов евро – неадекватная цена за Мудрика»
Украина. Премьер лига
07 января 2023, 03:20 |
65
0

Агент: «100 миллионов евро – неадекватная цена за Мудрика»

«Динамо» не продаст Цыганкова, а «Днепр-1» – Довбика

07 января 2023, 03:20 |
65
0
Агент: «100 миллионов евро – неадекватная цена за Мудрика»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Футбольный агент Игорь Кривенко рассказал, чего ждать на трансферном рынке в зимнее межсезонье.

«Шахтер» не отпустит Мудрика за деньги, которые сейчас предлагают. 100 миллионов евро – неадекватная цена. Не может игрок из чемпионата Украины стоить больше, чем, например, из Нидерландов. Надо реально смотреть на вещи. Есть рыночная стоимость, а горняки, кажется, с потолка берут цифры. Парень в «золотой клетке». Достоверно знаю, что летом английский «Брентфорд» предлагал за Мудрика хорошие деньги, однако «горняки» отказались. Создается впечатление, будто они хотят отбить на своем таланте все, что потеряли на прошлых провальных трансферах.

Также считаю, что «Динамо» не продаст Цыганкова, а «Днепр-1» – Довбика. Лидеров сохранят для решения турнирных задач. Важно, мне кажется, что за них просят адекватные рынку цифры - и это не 100 миллионов. Правда, через полгода контракт завершается у Цыганкова, через год – у Довбика. Могут уйти свободными агентами. Впрочем, это не большой секрет для футбольного мира.

Не думаю, что в Украину приедет какая-нибудь звезда или, наоборот, состоится большой трансфер в обратном направлении. Один процент даю. Возможно, кто-то из арендованных вернется в Украину, однако серьезного потока из-за границы стопроцентно не будет. Играть под звуки сирен никто не торопится. Это – главная причина низкой трансферной активности».

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Источник Footboom
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