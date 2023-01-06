Слабое звено. Аль-Наср отзаявил форварда, чтобы зарегистрировать Роналду
Клуб отзаявил нападающего Венсана Абубакара, который может покинуть команду
Саудовский клуб «Аль-Наср» отзаявил форварда Венсана Абубакара, чтобы зарегистрировать на сезон в национальном чемпионате португальского форварда Криштиану Роналду, информирует журналист Руди Галетти.
Лимит на легионеров в чемпионате Саудовской Аравии составляет 8 футболистов, а Роналду стал 9-м иностранцем в составе команды.
Венсан Абубакар теперь может покинуть команду вообще, клуб повесил на игрока ценник в размере 10 млн долларов.
Дебютная игра Роналду за «Аль-Наср» была перенесена, поскольку Криштиану пока не может играть за клуб из-за двухматчевой дисквалификации, полученной во время выступлений за «Ман Юнайтед».
🚨✅ #AlNasr have decided to cut Vincent #Aboubakar to free up a foreign player space.— Rudy Galetti (@RudyGaletti) January 5, 2023
📌 In this way, the 🇸🇦 club registered #CR7. 🐓⚽ #CristianoRonaldo #Ronaldo pic.twitter.com/PDNP6kGzlQ
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