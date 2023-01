Слабое звено. Аль-Наср отзаявил форварда, чтобы зарегистрировать Роналду

Саудовский клуб «Аль-Наср» отзаявил форварда Венсана Абубакара, чтобы зарегистрировать на сезон в национальном чемпионате португальского форварда Криштиану Роналду, информирует журналист Руди Галетти.

Лимит на легионеров в чемпионате Саудовской Аравии составляет 8 футболистов, а Роналду стал 9-м иностранцем в составе команды.

Венсан Абубакар теперь может покинуть команду вообще, клуб повесил на игрока ценник в размере 10 млн долларов.

Дебютная игра Роналду за «Аль-Наср» была перенесена, поскольку Криштиану пока не может играть за клуб из-за двухматчевой дисквалификации, полученной во время выступлений за «Ман Юнайтед».

