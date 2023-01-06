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06 января 2023, 02:55 | Обновлено 06 января 2023, 03:32
206
0

Слабое звено. Аль-Наср отзаявил форварда, чтобы зарегистрировать Роналду

Клуб отзаявил нападающего Венсана Абубакара, который может покинуть команду

06 января 2023, 02:55 | Обновлено 06 января 2023, 03:32
206
0
Слабое звено. Аль-Наср отзаявил форварда, чтобы зарегистрировать Роналду
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Саудовский клуб «Аль-Наср» отзаявил форварда Венсана Абубакара, чтобы зарегистрировать на сезон в национальном чемпионате португальского форварда Криштиану Роналду, информирует журналист Руди Галетти.

Лимит на легионеров в чемпионате Саудовской Аравии составляет 8 футболистов, а Роналду стал 9-м иностранцем в составе команды.

Венсан Абубакар теперь может покинуть команду вообще, клуб повесил на игрока ценник в размере 10 млн долларов.

Дебютная игра Роналду за «Аль-Наср» была перенесена, поскольку Криштиану пока не может играть за клуб из-за двухматчевой дисквалификации, полученной во время выступлений за «Ман Юнайтед».

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