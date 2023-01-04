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04 января 2023, 22:19 | Обновлено 04 января 2023, 22:33
6189
1

Билеты проданы. Роналду запретили дебютировать за Аль-Наср. Что случилось?

Криштиану был дисквалифицирован в МЮ, когда выбил из рук фаната телефон

04 января 2023, 22:19 | Обновлено 04 января 2023, 22:33
6189
1
Билеты проданы. Роналду запретили дебютировать за Аль-Наср. Что случилось?
Twitter

Португальский форвард Криштиану Роналду не сможет дебютировать завтра, 5 января, за саудовскую команду «Аль-Наср».

Дело в том, что нападающий должен отбыть двухматчевую дисквалификацию от FA (Футбольной ассоциации Англии). Роналду наказали за то, что, выступая за «Ман Юнайтед», он разбил телефон фаната «Эвертона». Правила ФИФА гласят, что наказания, наложенные другой федерацией, сохраняется.

Клуб «Аль-Наср», который заплатит Роналду 175 млн фунтов стерлингов в год, продал все 28 тысяч мест на матч против «Аль-Таи». Все ожидали увидеть, как Роналду под фанфары начнет новую часть своей карьеры в Саудовской Аравии.

Однако Криштиану запретили сразу же дебютировать за «Аль-Наср». 17 ноября Роналду был оштрафован на 50 тысяч фунтов стерлингов и дисквалифицирован на две игры Футбольной ассоциацией Англии.

Он был признан виновным в неподобающем поведении, когда выбил из рук телефон болельщика «Эвертона». «Ман Юнайтед» проиграл матч на «Гудисон Парк» в апреле 2022 года (0:1). Криштиану ударил по руке Джейкоба Хардинга, когда шел в раздевалку, и повредил телефон 14-летнего парня. Мать фаната Сара Келли сказала, что ее сын получил ушиб руки из-за действий Роналду.

Сам португалец сообщил на онлайн-слушаниях, что атмосфера на игре с «Эвертоном» была крайне враждебной. Роналду сказал, что получил травму в конце матча, но остался на поле. По его словам, игроки «Ман Юнайтед» покинули поле по переходу, который не был обычным туннелем для игроков. Роналду отметил, что толпа была агрессивной, он и другие игроки «Юнайтед» подверглись оскорблениям со стороны болельщиков «Эвертона», когда покидали поле.

Поясняя свои действия, португалец сказал, что, когда шел в раздевалку, заметил руку довольно низко перед собой, указывающую на его травмированную ногу. Он сказал, что не мог видеть, кому принадлежала рука, но видел, что она держала какой-то предмет, и он не знал, что именно.

Теперь Роналду предстоит отбыть двухматчевую дисквалификацию. Правила ФИФА предусматривают, что наказание переносится на его новую команду – «Аль-Наср».

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Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд Манчестер Юнайтед дисквалификация дебют выбор редакции
Источник Daily Mail
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donnerwetter
Я думал он не успел выучить Коран   
А телефонов тому чуваку он мог подарить целый ящик.
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