Португальский форвард Криштиану Роналду был представлен в качестве игрока саудовского клуба «Аль-Наср».

Представление 37-летнего нападающего состоялось в Эр-Рияде на домашней арене клуба.

Ранее Криштиану на пресс-конференции ошибочно заявил, что приехал в Южную Африку: «Приезд в Южную Африку – это не конец карьеры для меня».

ВИДЕО. Саудовский клуб Аль-Наср презентовал Роналду на своем стадионе

Walks of the greatness 🐐💛 pic.twitter.com/7FzLZSchQ5

Ball’s signed by the greatest ⚽️🔥

What a lucky one 😂💛 pic.twitter.com/uqVDxXdRPU