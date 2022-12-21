Кто самый-самый? ФИФА проводит опрос на лучший гол ЧМ-2022
На признание претендуют 10 голов
Международная федерация футбола проводит открытое голосование по определению лучшего гола прошедшего в Катаре чемпионата мира 2022 года.
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Как известно, 32 сборные в ходе мундиаля-2022 отметились 172 голами, что стало рекордным показателем в истории турниров. В среднем было забито 2,7 гола за игру.
Претендентами на лучший гол ЧМ-2022 названы голы в исполнении Салема Аль-Досари (Саудовская Аравия, в ворота Аргентины), Ришарлисона (Бразилия, в игре с Сербией и в ворота Южной Кореи), Коди Гакпо (Нидерланды, в игре с Эквадором), Энцо Фернандеса (Аргентина, в ворота Мексики), Венсана Абубакара (Камерун, в игре с Сербией), Луиса Чавеса (Мексика, гол со штрафного в ворота Саудовской Аравии), Килиана Мбаппе (Франция, в матче с Польшей), Пак Сын Хо (Корея, в игре с Бразилией) и Неймара (Бразилия, в ворота Хорватии).
😳 Unforgettable matches, unforgettable goals 🥰— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 19, 2022
Rewatch them all on FIFA+ and vote for your Hyundai Goal Of The Tournament!#HyundaiGOTT2022 #FIFAWorldCup
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