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Чемпионат мира
21 декабря 2022, 17:51 | Обновлено 21 декабря 2022, 17:58
317
0

Кто самый-самый? ФИФА проводит опрос на лучший гол ЧМ-2022

На признание претендуют 10 голов

21 декабря 2022, 17:51 | Обновлено 21 декабря 2022, 17:58
317
0
Кто самый-самый? ФИФА проводит опрос на лучший гол ЧМ-2022
Getty Images/Global Images Ukraine. За мгновение до гола Ришарлисона в ворота Сербии

Международная федерация футбола проводит открытое голосование по определению лучшего гола прошедшего в Катаре чемпионата мира 2022 года.

Как известно, 32 сборные в ходе мундиаля-2022 отметились 172 голами, что стало рекордным показателем в истории турниров. В среднем было забито 2,7 гола за игру.

Претендентами на лучший гол ЧМ-2022 названы голы в исполнении Салема Аль-Досари (Саудовская Аравия, в ворота Аргентины), Ришарлисона (Бразилия, в игре с Сербией и в ворота Южной Кореи), Коди Гакпо (Нидерланды, в игре с Эквадором), Энцо Фернандеса (Аргентина, в ворота Мексики), Венсана Абубакара (Камерун, в игре с Сербией), Луиса Чавеса (Мексика, гол со штрафного в ворота Саудовской Аравии), Килиана Мбаппе (Франция, в матче с Польшей), Пак Сын Хо (Корея, в игре с Бразилией) и Неймара (Бразилия, в ворота Хорватии).

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ЧМ-2022 по футболу Ришарлисон Неймар Коди Гакпо Килиан Мбаппе Энцо Фернандес видео голов и обзор
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Источник Sport.ua
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