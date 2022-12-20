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Италия
20 декабря 2022, 20:55 |
213
0

Будет играть против Малиновского. Герой Мексики возвращается в Европу

Гильермо Очоа продолжит карьеру в «Салернитане»

20 декабря 2022, 20:55 |
213
0
Будет играть против Малиновского. Герой Мексики возвращается в Европу
Instagram. Гильермо Очоа

Основной голкипер сборной Мексики по футболу и мексиканского футбольного клуба «Америка» Гильермо Очоа продолжит карьеру в итальянской «Салернитане».

Сообщается, что Очоа прилетит в Италию уже в четверг, 22 декабря. 37-летний мексиканец перейдет в «Салернитану» на правах свободного агента, так как его действующее соглашение с «Америкой» уже истекает.

Очоа стоял на воротах за сборную Мексики на ЧМ-2022 по футболу в Катаре. К сожалению, выйти с группы мексиканцем не удалось, зато Гильермо запомнился шикарной игрой против сборной Польши, где он отбил пенальти Роберта Левандовски.

К слову, Очоа уже раньше играл в Европе. Гильермо выступал за «Аяччо», «Малагу», «Гранаду» и «Стандарт».

Отметим, что «Салернитана» играет в высшем дивизионе Италии – Серии А, где также играет и «Аталанта» украинского полузащитника Руслана Малиновского.

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