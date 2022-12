Будет играть против Малиновского. Герой Мексики возвращается в Европу

Основной голкипер сборной Мексики по футболу и мексиканского футбольного клуба «Америка» Гильермо Очоа продолжит карьеру в итальянской «Салернитане».

Сообщается, что Очоа прилетит в Италию уже в четверг, 22 декабря. 37-летний мексиканец перейдет в «Салернитану» на правах свободного агента, так как его действующее соглашение с «Америкой» уже истекает.

Очоа стоял на воротах за сборную Мексики на ЧМ-2022 по футболу в Катаре. К сожалению, выйти с группы мексиканцем не удалось, зато Гильермо запомнился шикарной игрой против сборной Польши, где он отбил пенальти Роберта Левандовски.

К слову, Очоа уже раньше играл в Европе. Гильермо выступал за «Аяччо», «Малагу», «Гранаду» и «Стандарт».

Отметим, что «Салернитана» играет в высшем дивизионе Италии – Серии А, где также играет и «Аталанта» украинского полузащитника Руслана Малиновского.

Memo Ochoa has agreed terms with Salernitana and he will fly to Italy on Thursday in order to complete move to Serie A. 🚨🇲🇽 #transfers



It’s a free move as his contract with America’s set to expire. pic.twitter.com/XQbnnGkYml