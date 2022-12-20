Будет играть против Малиновского. Герой Мексики возвращается в Европу
Гильермо Очоа продолжит карьеру в «Салернитане»
Основной голкипер сборной Мексики по футболу и мексиканского футбольного клуба «Америка» Гильермо Очоа продолжит карьеру в итальянской «Салернитане».
Сообщается, что Очоа прилетит в Италию уже в четверг, 22 декабря. 37-летний мексиканец перейдет в «Салернитану» на правах свободного агента, так как его действующее соглашение с «Америкой» уже истекает.
Очоа стоял на воротах за сборную Мексики на ЧМ-2022 по футболу в Катаре. К сожалению, выйти с группы мексиканцем не удалось, зато Гильермо запомнился шикарной игрой против сборной Польши, где он отбил пенальти Роберта Левандовски.
К слову, Очоа уже раньше играл в Европе. Гильермо выступал за «Аяччо», «Малагу», «Гранаду» и «Стандарт».
Отметим, что «Салернитана» играет в высшем дивизионе Италии – Серии А, где также играет и «Аталанта» украинского полузащитника Руслана Малиновского.
Memo Ochoa has agreed terms with Salernitana and he will fly to Italy on Thursday in order to complete move to Serie A. 🚨🇲🇽 #transfers— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 20, 2022
It’s a free move as his contract with America’s set to expire. pic.twitter.com/XQbnnGkYml
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