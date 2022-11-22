Чемпионат мира22 ноября 2022, 20:47 | Обновлено 22 ноября 2022, 20:58
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ВИДЕО. Как Левандовски не забил пенальти за Польшу в ворота Мексики
Смотрите видео ключевого эпизода матча 1-го тура чемпионата мира
22 ноября 2022, 20:47 | Обновлено 22 ноября 2022, 20:58
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В матче 1-го тура групповой стадии ЧМ-2022 сборные Мексики и Польши победителя не определили – ничья 0:0.
На 58-й минуте лидер поляков Роберт Левандовски не реализовал пенальти.
🏆 ЧМ-2022. 1-й тур, 22 ноября
18:00. Мексика – Польша – 0:0
ВИДЕО. Как Левандовски не забил пенальти за Польшу в ворота Мексики
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