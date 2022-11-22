В матче 1-го тура групповой стадии ЧМ-2022 сборные Мексики и Польши победителя не определили – ничья 0:0.

На 58-й минуте лидер поляков Роберт Левандовски не реализовал пенальти.

🏆 ЧМ-2022. 1-й тур, 22 ноября

18:00. Мексика – Польша – 0:0

ВИДЕО. Как Левандовски не забил пенальти за Польшу в ворота Мексики