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Чемпионат мира
22 ноября 2022, 20:47 | Обновлено 22 ноября 2022, 20:58
379
0

ВИДЕО. Как Левандовски не забил пенальти за Польшу в ворота Мексики

Смотрите видео ключевого эпизода матча 1-го тура чемпионата мира

22 ноября 2022, 20:47 | Обновлено 22 ноября 2022, 20:58
379
0
ВИДЕО. Как Левандовски не забил пенальти за Польшу в ворота Мексики
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 1-го тура групповой стадии ЧМ-2022 сборные Мексики и Польши победителя не определили – ничья 0:0.

На 58-й минуте лидер поляков Роберт Левандовски не реализовал пенальти.

🏆 ЧМ-2022. 1-й тур, 22 ноября

18:00. Мексика – Польша – 0:0

ВИДЕО. Как Левандовски не забил пенальти за Польшу в ворота Мексики

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Источник Sport.ua
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