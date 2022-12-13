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Чемпионат мира
13 декабря 2022, 03:16 | Обновлено 13 декабря 2022, 03:20
109
0

КЛИНСМАН: «Матч Франция – Англия должен был стать полуфиналом или финалом»

Немецкий специалист – о фиаско родоначальников футбола на ЧМ-2022

13 декабря 2022, 03:16 | Обновлено 13 декабря 2022, 03:20
109
0
КЛИНСМАН: «Матч Франция – Англия должен был стать полуфиналом или финалом»
Getty Images/Global Images Ukraine

58-лентний бывший немецкий футболист, а ныне тренер Юрген Клинсман дал оценку поражению сборной Англии от команды Франции в четвертьфинале мундиаля (1:2).

«В целом, это была очень неплохая игра со стороны Англии. Матч Франция – Англия должен был стать полуфиналом или финалом. К сожалению, одной из команд пришлось вернуться домой.

Это все еще растущая команда, которая может становиться лучше с годами. У них много талантов, они становятся лучше и опытнее, но Англии еще многое предстоит сделать», – заявил Клинсманн.

Как известно, французская сборная, обыграв англичан, в полуфинале ЧМ-2022 сыграет 14 декабря с командой Марокко.

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Юрген Клинсман ЧМ-2022 по футболу сборная Англии по футболу Англия - Франция
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Источник Goal.com
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