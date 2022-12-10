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Чемпионат мира
Англия
10.12.2022, FT 1 : 2
Франция
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Чемпионат мира
10 декабря 2022, 23:00 | Обновлено 10 декабря 2022, 23:59
4655
15

Фантастический Льорис и промах Кейна вывели Францию в полуфинал ЧМ-2022

Французы в напряженном матче обыграли англичан со счетом 2:1

10 декабря 2022, 23:00 | Обновлено 10 декабря 2022, 23:59
4655
15
Фантастический Льорис и промах Кейна вывели Францию в полуфинал ЧМ-2022
Getty Images/Global Images Ukraine

Заключительное четвертьфинальное противостояние чемпионата мира ожидалось с особым нетерпением, ведь в нем сошлись гранды европейского футбола. А после сенсаций от Хорватии и Марокко, триллера, который устроили Нидерланды и Аргентина, хотелось увидеть не менее захватывающее зрелище.

Сборная Франции защищает чемпионское звание и на текущем мундиале имеет статус одного из главных фаворитов. Но фаворитов в Катаре бьют нещадно, и англичане явно намеревались не останавливаться на стадии 1/4 финала. Тем более, на ЧМ-2022 команда Гарета Саутгейта еще не проигрывала. В отличии от «трехцветных», которые в заключительном туре группового раунда уступили Тунису. Более качественно себя проявила и оборона «Трех львов». Пропустив два мяча в стартовом поединке с Ираном, который завершился разгромной победой англичан, представители Туманного Альбиона закрыли доступ к своим воротам. Порадовала болельщиков сборной Англии и результативность команды: 12 забитых голов – это повторение лучшего результата «Трех львов» по количеству мячей на крупных турнирах.

Команды осторожно начали встречу, пытаясь дорожить мячом. Но постепенно французы завладели преимуществом и взвинтили темп, пытаясь врываться в свободные зоны у штрафной соперников. Первый звоночек для англичан прозвучал, когда защитники дали Жиру пробить из центра штрафной: Пикфорд внимательно отыграл в этом эпизоде. А вскоре голкипер сборной Англии ничего не смог сделать с бильярдным ударом Тчуамени, который из-за пределов штрафной вогнал мяч точно в угол.

Getty Images/Global Images Ukraine

Реакция номинальных гостей была незамедлительной. Они сразу активно заиграли в атаку, и уже Льорису пришлось вступать в игру после врывания Кейна в угол штрафной. Затем Кейн создал еще один голевой момент, пробив в ближний верхний угол, и снова голкипер сборной Франции сыграл безупречно. В еще одном эпизоде с участием того же Кейна, англичане претендовали на пенальти, но после работы VAR арбитр продолжил игру.

Французам удалось отвести игру от своей штрафной, но вторая половина встречи началась с агрессивных атак сборной Англии. Уже через минуту после возобновления игры Льорис среагировал на удар Беллингема из-за пределов штрафной. И напор «Трех львов» принес им результат. Тчуамени в собственной штрафной подкатом грубо сыграл против Сака, и арбитр указал на 11-тиметровую отметку. Пенальти уверенно реализовал Кейн, сделав еще один шаг к званию лучшего бомбардира в истории своей национальной команды. Форвард «Тоттенхэма» забил 53-й гол за сборную Англии, догнав по этому показателю Уэйна Руни, которому принадлежал рекорд.

Какое-то время игра пошла на встречных курсах, и голкиперам раз за разом приходилось вступать в игру. Пикфорд реагирует на удар Рабьо, а Льорис, в свою очередь, выручает после ударов Сака и Кейна. Но затем команды взяли передышку и начали более тщательно подготавливать свои атаки. При этом англичане создали еще одну возможность для взятия ворот: Магуайр замкнул навес со штрафного и пробил рядом со штангой.

Далее напомнил о себе лучший бомбардир сборной Франции Оливье Жиру. Сначала после его удара сейвом отметился Пикфорд, а через несколько мгновений форвард замкнул навес Гризманна и вывел свою команду вперед в счете. Сравнять результат англичане могли сразу. Эрнандес в штрафной толкнул в спину Маунта, и после просмотра видеоповтора арбитр назначил второй пенальти в ворота «трехцветных». Снова к 11-тиметровой отметке подошел Кейн, но в этот раз форвард пробил выше цели.

Getty Images/Global Images Ukraine

Нереализованный пенальти заметно надломил команду Саутгейта. Англичане атаковали, но в их действиях просматривалась обреченность. Последнюю возможность перевести игру в овертайм упустил Рашфорд, который на 10-й компенсированной минуте со штрафного пробил чуть выше перекладины. После этого прозвучал финальный свисток. Сборная Франции вышла в полуфинал, где встретится с сенсационной командой Марокко.

Чемпионат мира 2022 по футболу. 1/4 финала

Англия – Франция – 1:2

Кейн, 54 (пен.) – Тчуамени, 17, Жиру, 78

Магуайер, 89 – Гризманн, 43, Дембеле, 47, Эрнандес, 82

На 84-й минуте Кейн не реализовал пенальти.

Англия: Пикфорд, Уокер, Магуайр, Стоунз (Грилиш, 90+8), Шоу, Райс, Беллингхэм, Хендерсон (Маунт, 79), Сака, Фоден (Решфорд, 85), Кейн

Франция: Льорис, Кунде, Варан, Упамекано, Эрнандес, Рабьо, Тчуамени, Дембеле (Коман, 79), Гризманн, Мбаппе, Жиру

Главный судья: Перейра Сампайо, Вилтон

Стадион: «Эль-Байт Стедиум»

ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 15
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Igorrr
В мене було відчуття, що Я дивився фінал ЧС
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+14
Sunrise
Вот это ЧМ! Это был матч уровня финала. Топовые игроки и команды. Боюсь это был последний качественный матч этого чемпионата. Остальные три полуфиналиста довольно унылы. Ну посмотрим.
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+9
bzzzzz
Англы конечно прогрессируют от турнира к турниру, приятно смотреть. Но им вечно гдето фартит. В целом Жиру конечно зарешал.
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+4
Am
Англія як завжди,нічого нового...кожен турнір думаєш що от може нарешті зараз але ж ні... 
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+3
Показать Скрыть 1 ответ
Алекс Морган
Непогано було б фінал Хорватія-Марокко, але буде все як завжди, Франція -Хорватія
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+2
Viktor Tsimakouridze
зацккували півні львів, шкода англійців , класна команда, а жиру має отримати золоту бутсу, а от якщо франція з аргентиною, то буде війна, 
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+2
Slava_Dyatlov
С одной стороны рад что Магуайр проиграл, а с другой жаль что англичане вылетели из турнира.  Они заслуживали на медали.
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+2
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Сергей Чёрный
Это был финал ЧМ , на этом говорю досвидания и всего наилучшего 
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+1
Gargantua
игра равных команд.
не забитый пенальти Кейна это чистая случайность
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+1
Lion
Хороший финал намечается Аргентина-Франция...
Или повторение 18 года Финал?.?
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0
Показать Скрыть 2 ответа
ass36
Море английских слез вылелось  опять в очередную залупу, англичане только и могут дикие племена обыгрывать и постоянно попрошайничать постоянно ну дайте пенальти как бомжи какие-то.
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-11
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