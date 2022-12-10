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Англия
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Франция
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Чемпионат мира
10 декабря 2022, 21:00 | Обновлено 10 декабря 2022, 21:41
5603
14

Англия – Франция – 0:1. Текстовая трансляция матча. LIVE

Следите за текстовой трансляцией четвертьфинального поединка чемпионата мира

10 декабря 2022, 21:00 | Обновлено 10 декабря 2022, 21:41
5603
14
Англия – Франция – 0:1. Текстовая трансляция матча. LIVE
Twitter

В субботу, 10 декабря, в Эль-Хауре на арене «Эль-Байт Стэдиум», вместимостью 60 000 зрителей, состоится матч 1/4 финала чемпионата мира 2022, в котором сойдутся сборные Англии и Франции. Стартовый свисток в поединке прозвучит в 21:00 по Киеву.

Англия во втором матче кряду на ЧМ-2022 добилась крупной победы – вновь 3:0 (вначале Уэльс, потом Сенегал), и отправилась готовиться к поединку с французами. В матче 1/8 финала французам пришлось сойтись с Польшей По-видимому, на борьбу в группе у поляков ушло значительно больше сил, нежели у игроков сборной Франции, отчего они и добились уверенной победы со счетом 3:1 и пробились в четвертьфинал. К слову, в последний раз на официальном уровне Англия и Франция пересекались на Евро-2012 в Украине и Польше. Тогда они в Донецке в матче группы сыграли вничью 1:1.

Sport.ua проводит текстовую трансляцию матча Англия – Франция, за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 14
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Александр Чернокур
Друзья .Болеем за Англию.Франция безусловно сильная команда но неудачный Макрон постоянно звонит путину и спрашивает о здоровье.хуже это только звонить Гитлеру или Эскобару
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+3
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introvert
Суддівство на цьому ЧС - просто клоунада.
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+2
romeoboss
Знову з відсутністі світла не
побачу такий матч
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+2
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Igorrr
Англійці переможуть!
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+2
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vitaly
Пенальті поставлять тільки якщо французи з кулемета розстріляють когось з англійців?
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+1
Тарас Михайлович
Ось він - майбутній чемпіон 
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-1
donnerwetter
В 21:00 - конец света   
Будем слушать Радио Промiнь. Обещали Власенко и Корженко. Вадим : Вадим.  Видать потому у них на счету уже 4 ничьих.)))
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-1
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