Чемпионат мира10 декабря 2022, 23:10 | Обновлено 10 декабря 2022, 23:44
6010
0
Англия – Франция – 1:2. Хороший и плохой Кейн. Видео голов и обзор матча
Смотрите лучшие моменты четвертьфинала ЧМ-2022
10 декабря 2022, 23:10 | Обновлено 10 декабря 2022, 23:44
6010
0
В субботу, 10 декабря, в Эль-Хауре на арене «Эль-Байт Стэдиум», вместимостью 60 000 зрителей, состоялся матч 1/4 финала чемпионата мира 2022, в котором играли сборные Англии и Франции.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Чемпионат мира. 1/4 финала
Англия – Франция – 1:2
Кейн пенальти (54) – Тчуамени (17), Жиру (78)
На 84-й минуте Кейн не реализовал пенальти.
Обзор матча
Гол Тчуамени
Гол Кейна
Гол Жиру
События матча
78’
ГОЛ ! Мяч забил Оливье Жиру (Франция).
54’
ГОЛ ! С пенальти забил Харри Кэйн (Англия).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Орельен Чуаэми (Франция).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Биатлон | 10 декабря 2022, 14:00 0
Sport.ua собрал все гонки сезона в одном месте
Футбол | 10 декабря 2022, 18:58 49
Африканская сборная добралась до полуфинала, не пропустив ни одного мяча от игроков соперников
Футбол | 10.12.2022, 18:29
Футбол | 09.12.2022, 23:59
Футбол | 10.12.2022, 23:05
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
09.12.2022, 18:45 4
09.12.2022, 09:38 7
09.12.2022, 13:45 4
09.12.2022, 05:35
09.12.2022, 20:15 2
09.12.2022, 11:28 3
09.12.2022, 13:55 2
09.12.2022, 14:17 1