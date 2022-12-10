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Чемпионат мира
Англия
10.12.2022, FT 1 : 2
Франция
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Чемпионат мира
10 декабря 2022, 23:10 | Обновлено 10 декабря 2022, 23:44
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Англия – Франция – 1:2. Хороший и плохой Кейн. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие моменты четвертьфинала ЧМ-2022

10 декабря 2022, 23:10 | Обновлено 10 декабря 2022, 23:44
6010
0
Англия – Франция – 1:2. Хороший и плохой Кейн. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 10 декабря, в Эль-Хауре на арене «Эль-Байт Стэдиум», вместимостью 60 000 зрителей, состоялся матч 1/4 финала чемпионата мира 2022, в котором играли сборные Англии и Франции.

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Чемпионат мира. 1/4 финала

Англия – Франция – 1:2
Кейн пенальти (54) – Тчуамени (17), Жиру (78)

На 84-й минуте Кейн не реализовал пенальти.

Обзор матча

Гол Тчуамени

Гол Кейна

Гол Жиру

События матча

78’
ГОЛ ! Мяч забил Оливье Жиру (Франция).
54’
ГОЛ ! С пенальти забил Харри Кэйн (Англия).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Орельен Чуаэми (Франция).
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Источник Sport.ua
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