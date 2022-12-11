Дидье ДЕШАМ: «Мы удержали преимущество в счете благодаря сердцу и мужеству»

Главный тренер сборной Франции по футболу Дидье Дешам прокомментировал победу своих подопечных над сборной Англии в матче 1/4 финала ЧМ-2022 по футболу:

«Это потрясающе. Это был большой матч, мы встречались с очень сильной английской командой. Но мы снова себя проявили.

То, что мы снова в полуфинале, здорово для всех игроков. Мы хотим остановить время и будем наслаждаться этим до среды.

У нас есть правильный менталитет, правильное состояние разума, и это видно. Мы удержали преимущество в счете благодаря своему сердцу и своему мужеству.

Мы очень серьезно будем готовиться к Марокко. Эта команда заслуживает признания, что неудивительно. Мы очень серьезно к ней отнесемся».

Отметим, что поединок между французами и англичанами завершился со счетом 2:1 в пользу «синих». В полуфинале ЧМ-2022 сборная Франции встретится с Марокко. Матч состоится в среду, 14 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.