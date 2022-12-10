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Англия
10.12.2022 21:00 - : -
Франция
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Чемпионат мира
10 декабря 2022, 01:06 | Обновлено 10 декабря 2022, 01:15
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Англия – Франция. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира

Четвертьфинал достойный полуфинала, а то и финала

10 декабря 2022, 01:06 | Обновлено 10 декабря 2022, 01:15
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0
Англия – Франция. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 10 декабря, в Эль-Хауре на арене «Эль-Байт Стэдиум», вместимостью 60 000 зрителей, состоится матч 1/4 финала чемпионата мира 2022, в котором сойдутся сборные Англии и Франции. Стартовый свисток в поединке прозвучит в 21:00 по Киеву.

Англия

Команда Гарета Саутгейта пока на полях в Катаре весьма убедительна. Она в стартовой игре группового турнира устроила голевую перестрелку с командой Ирана, в которой добилась теннисной победы – 6:2. После этого родоначальники футбола у своих ворот, образно говоря, соорудили неприступную крепость.

В матче второго тура они сыграли вничью 0:0 со сборной США. А затем добились крупной победы со счетом 3:0 над командой Уэльса. Успех во встрече с валлийцами принес англичанам первое итоговое место в группе В, а с ним путевку в 1/8 финала, где их ждала вторая команда квартета А. Ею оказалась команда Сенегала.

Битвы с африканцами не получилось. Англия во втором матче кряду на ЧМ-2022 добилась крупной победы - вновь 3:0, и отправилась готовиться к поединку с французами. К слову, в последний раз на официальном уровне Англия и Франция пересекались на Евро-2012 в Украине и Польше. Тогда они в Донецке в матче группы сыграли вничью 1:1.

Франция

Подопечные Дидье Дешама, имея статус действующих чемпионов мира, в группе сходу показали свой класс и досрочно гарантировали себе место в плей-офф. Они в первой игре со счетом 4:1 добились волевой победы над Австралией, а затем обыграли команду Дании – 2:1.

Две победы и стали для сборной Франции гарантом места в 1/8 финала. Не без влияния данного факта французы в матче 3-го тура группы стали авторами сенсации – проиграли со счетом 0:1 команде Туниса. Впрочем, несмотря на осечку, команда Дешама финишировала в группе первой.

В матче 1/8 финала французам пришлось сойтись с Польшей, которая в квартете С успела вскочить на вторую позицию, оставив не у дел команду Мексики. По-видимому, на борьбу в группе у поляков ушло значительно больше сил, нежели у игроков сборной Франции, отчего они и добились уверенной победы со счетом 3:1 и пробились в четвертьфинал.

Ориентировочные составы

Англия: Пикфорд – Уокер, Стоунс, Магуайр, Шоу, Хендерсон, Райс, Беллингем, Сака, Фоден, Кейн.

Франция: Льорис – Кунде, Варан, Упамекано, Т.Эрнандес, Тчуамени, Рабьо, Дембеле, Мбаппе, Гризманн, Жиру.

10 декабря

Англия – Франция
Эль-Хаур. «Эль-Байт Стэдиум». 21:00
ТВ-трансляция – Суспильне и MEGOGO
АНГЛИЯ – ФРАНЦИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Вилтон Сампайо (Бразилия)
Прогноз Sport.ua – 2:0
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Источник Sport.ua
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