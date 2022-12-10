Американский журналист умер во время матча ЧМ Нидерланды – Аргентина
Гранту Уолу стало плохо в пресс-центре стадиона
Американский журналист Грант Уол умер во время матча 1/4 финала ЧМ-2022 в Катаре между сборными Нидерландов и Аргентины.
Последний твит Уола, работавшего на игре, был о розыгрыше штрафного сборной Нидерландов на 11-й добавленной ко второму тайму минуте, который привел ко второму голу форварда Ваута Вегорста.
Затем, когда игра перешла в дополнительное время, у Гранта в пресс-центре на стадионе «Лусаил», вероятно, случилась острая реакция на стресс, сообщил его агент Тим Скэнлан.
Прибывшие медики не смогли реанимировать 48-летнего мужчину. Журналиста отправили в ближайший госпиталь, но спасти его не удалось.
Отметим, что в четверг Уол в подкасте Spotify рассказывал, что заболел бронхитом на чемпионате мира и несколько раз обращался к местным врачам. Его агент сообщил, что у журналиста был загруженной график на турнире.
Федерация футбола США выразила соболезнования в связи со смертью Гранта Уола.
Журналист работал на канале CBS Sports. Уол известен по работе в Sports Illustrated и Fox Sports, а также он написал книгу о Дэвиде Бекхэме.
Just an incredible designed set-piece goal by the Netherlands.— Subscribe to GrantWahl.com (@GrantWahl) December 9, 2022
Terrible news about US sportswriting giant Grant Wahl who has died in Qatar doing the job he loved, aged just 49. He was a brilliant journalist. RIP. pic.twitter.com/tZVs1m5StK— Piers Morgan (@piersmorgan) December 10, 2022
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