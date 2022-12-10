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  4. Американский журналист умер во время матча ЧМ Нидерланды – Аргентина
Чемпионат мира
10 декабря 2022, 11:55 |
1830
2

Американский журналист умер во время матча ЧМ Нидерланды – Аргентина

Гранту Уолу стало плохо в пресс-центре стадиона

10 декабря 2022, 11:55 |
1830
2
Американский журналист умер во время матча ЧМ Нидерланды – Аргентина
Twitter. Грант Уол

Американский журналист Грант Уол умер во время матча 1/4 финала ЧМ-2022 в Катаре между сборными Нидерландов и Аргентины.

Последний твит Уола, работавшего на игре, был о розыгрыше штрафного сборной Нидерландов на 11-й добавленной ко второму тайму минуте, который привел ко второму голу форварда Ваута Вегорста.

Затем, когда игра перешла в дополнительное время, у Гранта в пресс-центре на стадионе «Лусаил», вероятно, случилась острая реакция на стресс, сообщил его агент Тим Скэнлан.

Прибывшие медики не смогли реанимировать 48-летнего мужчину. Журналиста отправили в ближайший госпиталь, но спасти его не удалось.

Отметим, что в четверг Уол в подкасте Spotify рассказывал, что заболел бронхитом на чемпионате мира и несколько раз обращался к местным врачам. Его агент сообщил, что у журналиста был загруженной график на турнире.

Федерация футбола США выразила соболезнования в связи со смертью Гранта Уола.

Журналист работал на канале CBS Sports. Уол известен по работе в Sports Illustrated и Fox Sports, а также он написал книгу о Дэвиде Бекхэме.

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Комментарии 2
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Макс Максов
А бронхіт може бути викликаний, великою кількістю кондиціонерів... Були вже ж випадки, із вірусними захворюваннями у футболістів! Це ще раз доводить, що ЧС у Катарі це дуже поганий досвід!
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+3
MrStepanovM .
богатство страна и уровень жизни(в т.ч.) медицины в ней не тождественные понятия.
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+3
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