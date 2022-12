Американский журналист умер во время матча ЧМ Нидерланды – Аргентина

Американский журналист Грант Уол умер во время матча 1/4 финала ЧМ-2022 в Катаре между сборными Нидерландов и Аргентины.

Последний твит Уола, работавшего на игре, был о розыгрыше штрафного сборной Нидерландов на 11-й добавленной ко второму тайму минуте, который привел ко второму голу форварда Ваута Вегорста.

Затем, когда игра перешла в дополнительное время, у Гранта в пресс-центре на стадионе «Лусаил», вероятно, случилась острая реакция на стресс, сообщил его агент Тим Скэнлан.

Прибывшие медики не смогли реанимировать 48-летнего мужчину. Журналиста отправили в ближайший госпиталь, но спасти его не удалось.

Отметим, что в четверг Уол в подкасте Spotify рассказывал, что заболел бронхитом на чемпионате мира и несколько раз обращался к местным врачам. Его агент сообщил, что у журналиста был загруженной график на турнире.

Федерация футбола США выразила соболезнования в связи со смертью Гранта Уола.

Журналист работал на канале CBS Sports. Уол известен по работе в Sports Illustrated и Fox Sports, а также он написал книгу о Дэвиде Бекхэме.

Just an incredible designed set-piece goal by the Netherlands.

Terrible news about US sportswriting giant Grant Wahl who has died in Qatar doing the job he loved, aged just 49. He was a brilliant journalist. RIP. pic.twitter.com/tZVs1m5StK