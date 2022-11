Уникальное событие. Матч Аргентина – Мексика практически вошел в историю

В субботу, 26 ноября, состоялся матч 2-го тура в группе С на Чм-2022 по футболу между сборными Аргентины и Мексики. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу аргентинцев.

Игру посетили 88 966 зрителей.

Как сообщает пресс-служба ФИФА, это самый посещаемый матч чемпионата мира после финала ЧМ-1994 Бразилия – Италия (0:0, по пенальти – 3:2). Тогда поединок посетили 94 194 зрителя.

The attendance tonight at Lusail Stadium for #ARGMEX was the highest in men's @FIFAWorldCup history, since the 1994 Final (94,194).@Argentina | @miseleccionmx pic.twitter.com/d4Mo5NdKI3