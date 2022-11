Возвращение. Зинченко – в основе Арсенала на матч с Челси

Сегодня, 6 ноября «Арсенал» в 15-м туре АПЛ на выезде сыграет с «Челси». Начало матча – в 14:00 по Киеву.

Украинский полузащитник Александр Зинченко выйдет в основе «Арсенала» на матч. Для него это первый матч с 1 октября, после чего Зинченко перенес травму.

Состав «Арсенала»: Рамсдэйл, Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко, Парти, Джака, Сака, Эдегор, Мартинелли, Жезус

𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎



🔙 Zinchenko returns

⚡️ Jesus leads the line



