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Англия
05 ноября 2022, 16:37 |
168
0

Челси – Арсенал. Прогноз и анонс на матч АПЛ

Один из центральных матчей тура в чемпионате Англии

05 ноября 2022, 16:37 |
168
0
Челси – Арсенал. Прогноз и анонс на матч АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

В 15-м туре АПЛ будет два матча, которые могут в равной степени претендовать на статус центрального, и оба состоятся в воскресенье, 6 ноября. Открывать игровой день будет поединок «Челси» – «Арсенал», который начнется в 14:00.

«Челси»

Для «Челси» нынешний сезон получается крайне неоднозначным. В Лиге чемпионов «Синие» досрочно обеспечили себе выход из группы, и матч против «Динамо» Загреб в среду (победа 2:1) турнирного значения уже не имел. В АПЛ поначалу тоже казалось, что смена главного тренера свои плоды приносит, однако лишь два очка в последних трех турах снова значительно усложнили турнирное положение «Пенсионеров». Мечтать о чемпионстве пока что не приходится – тут бы в топ-4 подняться.

Кадровая ситуация в «Челси» далеко не идеальная. К отсутствию Нголо Канте Грэм Поттер уже успел привыкнуть, а сейчас компанию ему в лазарете составляют Кепа Аррисабалага, Рис Джеймс, Уэсли Фофана и Бел Чиллуэлл. Под вопросом участие в матче с «Арсеналом» и Матео Ковачича.

«Арсенал»

Что касается «Арсенала», то для «Канониров» нынешний сезон получается лучшим за многие годы – такого сильного старта не было еще с золотых времен эпохи Арсена Венгера. В АПЛ команда Микеля Артеты продолжает лидировать, несмотря на то, что все только и ждут, когда «Канониры» выдохнутся и больше не смогут поддерживать чемпионский темп. Вполне возможно, однажды это произойдет, но пока что «Арсенал» в полном порядке.

В Лиге Европы ситуация для «Арсенала» аналогичная той, что сложилась для «Челси» в Лиге чемпионов: выход в плей-офф был обеспечен досрочно, и победа 1:0 над «Цюрихом» в последнем туре лишь позволила «Канонирам» защитить первое место в группе от притязаний ПСВ.

Лазарет «Арсенала» практически пустой. Недавно из него наконец-то выбрался Александр Зинченко, и в матче с «Цюрихом» он уже присутствовал на скамейке запасных. Уже в дерби против «Челси» мы надеемся увидеть украинца на поле, а сейчас в лазарете остался только хавбек Эмил Смит-Роу.

История встреч

Всего на данный момент «Арсенал» и «Челси» провели между собой 148 официальных матчей. Небольшое преимущество на стороне «Канониров»: 58 побед против 51. Еще 39 матчей завершились вничью. Разница голов – 211:208 в пользу «Арсенала».

Прогноз на противостояние

Полноценно преодолеть кризис, который стоил должности Томасу Тухелю, «Челси» пока что не удалось. Поэтому мы считаем, что «Арсеналу» по силам как минимум не проиграть на «Стэмфорд Бридж». Наша ставка – Х2, коэффициент – 1,50.

6 ноября, воскресенье

«Челси» – «Арсенал»
Лондон. Стадион «Стэмфорд Бридж». 14:00
ТВ-трансляция на телеканале Setanta Sports Украина
Прогноз Sport.ua — 1:1
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Источник Sport.ua
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