В воскресенье, 6 ноября «Челси» в 15-м туре АПЛ примет «Арсенал». Начало матча – в 14:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua.

После 14 туров «Арсенал» лидирует в АПЛ с 31 очком в активе. «Челси» шестом с 21 баллом.

Челси – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию проводит телеканал «Setanta Sports Украина».