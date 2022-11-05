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Англия
05 ноября 2022, 16:46 |
295
0

Челси – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите матч 15-го тура АПЛ

05 ноября 2022, 16:46 |
295
0
Челси – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 6 ноября «Челси» в 15-м туре АПЛ примет «Арсенал». Начало матча – в 14:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua.

После 14 туров «Арсенал» лидирует в АПЛ с 31 очком в активе. «Челси» шестом с 21 баллом.

Челси – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию проводит телеканал «Setanta Sports Украина».

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Источник Sport.ua
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