Англия05 ноября 2022, 16:46 |
295
0
Челси – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите матч 15-го тура АПЛ
05 ноября 2022, 16:46 |
295
0
В воскресенье, 6 ноября «Челси» в 15-м туре АПЛ примет «Арсенал». Начало матча – в 14:00 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua.
После 14 туров «Арсенал» лидирует в АПЛ с 31 очком в активе. «Челси» шестом с 21 баллом.
Челси – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию проводит телеканал «Setanta Sports Украина».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 05 ноября 2022, 10:59 8
«Горняки» пополнят бюджет несколькими десятками миллионов евро
Футбол | 04 ноября 2022, 18:57 12
Решение вынес столичный Голосеевский суд
Футбол | 05.11.2022, 14:56
Футбол | 05.11.2022, 16:13
Футбол | 05.11.2022, 05:08
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
04.11.2022, 17:26 6
03.11.2022, 23:56 94
Футбол
04.11.2022, 00:23 6
04.11.2022, 10:45
Другие виды
04.11.2022, 15:25 3