Микель АРТЕТА: «Мы заслужили победу – играли так, как нам хочется»

Менеджер лондонского «Арсенала» Микель Артета дал оценку встрече 15-го тура чемпионата Англии с «Челси», в котором его подопечные добились победы со счетом 1:0. Испанец признался, что «Арсенал» обыграл «синих» по праву.

«Очевидно, что мы хотели вернуться на первое место, но конкуренция очень серьезная. Мы приехали в гости к топ-команде и заслужили победу в этом матче.

Феноменально, как такая молодая команда показала зрелость, самообладание, стойкость и мужество играть так, как нам хочется. Победа на этом стадионе – еще один повод верить, что игроки могут делать это под давлением и против больших соперников», – признался Артета.

«Арсенал» в таблице АПЛ занимает 1 место, имея 34 очка.