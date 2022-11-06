Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Микель АРТЕТА: «Мы заслужили победу – играли так, как нам хочется»
Чемпионат Англии
Челси
06.11.2022, FT 0 : 1
Арсенал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
06 ноября 2022, 18:40 | Обновлено 06 ноября 2022, 19:04
452
0

Микель АРТЕТА: «Мы заслужили победу – играли так, как нам хочется»

Наставник «Арсенала» - о победе над «Челси» (1:0)

06 ноября 2022, 18:40 | Обновлено 06 ноября 2022, 19:04
452
0
Микель АРТЕТА: «Мы заслужили победу – играли так, как нам хочется»
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Менеджер лондонского «Арсенала» Микель Артета дал оценку встрече 15-го тура чемпионата Англии с «Челси», в котором его подопечные добились победы со счетом 1:0. Испанец признался, что «Арсенал» обыграл «синих» по праву.

«Очевидно, что мы хотели вернуться на первое место, но конкуренция очень серьезная. Мы приехали в гости к топ-команде и заслужили победу в этом матче.

Феноменально, как такая молодая команда показала зрелость, самообладание, стойкость и мужество играть так, как нам хочется. Победа на этом стадионе – еще один повод верить, что игроки могут делать это под давлением и против больших соперников», – признался Артета.

«Арсенал» в таблице АПЛ занимает 1 место, имея 34 очка.

По теме:
Зинченко и Ко на чемпионском графике. Арсеналу удался старт сезона в АПЛ
Зинченко получил среднюю оценку от Whoscored за матч с Челси
Челси – Арсенал – 0:1. Сака подал, Габриэл забил. Видео гола и обзор матча
Челси - Арсенал Арсенал Лондон Челси Микель Артета
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник BBC
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Возвращение. Зинченко – в основе Арсенала на матч с Челси
Футбол | 06 ноября 2022, 13:16 1
Возвращение. Зинченко – в основе Арсенала на матч с Челси
Возвращение. Зинченко – в основе Арсенала на матч с Челси

Украинец сыграет впервые после травмы

Романо назвал сумму, которую будет просить Шахтер за Мудрика
Футбол | 06 ноября 2022, 13:40 7
Романо назвал сумму, которую будет просить Шахтер за Мудрика
Романо назвал сумму, которую будет просить Шахтер за Мудрика

«Арсенал» – главный фаворит в борьбе за украинца

Еще одна волевая за день. Рух переиграл Кривбасс
Футбол | 06.11.2022, 16:57
Еще одна волевая за день. Рух переиграл Кривбасс
Еще одна волевая за день. Рух переиграл Кривбасс
Четвертая по счету сборная может пропустить ЧМ-2022. Украина ее не заменит
Футбол | 06.11.2022, 10:20
Четвертая по счету сборная может пропустить ЧМ-2022. Украина ее не заменит
Четвертая по счету сборная может пропустить ЧМ-2022. Украина ее не заменит
ФОТО. Фанаты немецких клубов призвали бойкотировать ЧМ-2022 в Катаре
Футбол | 05.11.2022, 21:24
ФОТО. Фанаты немецких клубов призвали бойкотировать ЧМ-2022 в Катаре
ФОТО. Фанаты немецких клубов призвали бойкотировать ЧМ-2022 в Катаре
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
По стопам Свитолиной. Саккари вошла в историю Итоговых турниров WTA
По стопам Свитолиной. Саккари вошла в историю Итоговых турниров WTA
05.11.2022, 11:58 2
Теннис
ВИДЕО. Шахтер в тур по США, Барселона хочет Месси, ставим на Брайтон
ВИДЕО. Шахтер в тур по США, Барселона хочет Месси, ставим на Брайтон
05.11.2022, 12:52
Футбол
Владелец Металлиста Ярославский был заочно арестован российским судом
Владелец Металлиста Ярославский был заочно арестован российским судом
04.11.2022, 17:26 7
Футбол
Фантастическая игра. Украинская теннисистка выиграла 3-й трофей за 3 недели
Фантастическая игра. Украинская теннисистка выиграла 3-й трофей за 3 недели
06.11.2022, 13:01 3
Теннис
ФОТО. Последние слезы. Барселона трогательно попрощалась с Пике
ФОТО. Последние слезы. Барселона трогательно попрощалась с Пике
06.11.2022, 00:24 5
Футбол
Матч Ворскла – Львов завершился скандалом
Матч Ворскла – Львов завершился скандалом
04.11.2022, 22:41 16
Футбол
Холанд на 95 минуте снова спас Манчестер Сити, яркая победа Де Дзерби
Холанд на 95 минуте снова спас Манчестер Сити, яркая победа Де Дзерби
05.11.2022, 19:01 4
Футбол
Скандальный матч УПЛ, нокаут украинца, турне Шахтера, полуфинал Калининой
Скандальный матч УПЛ, нокаут украинца, турне Шахтера, полуфинал Калининой
05.11.2022, 03:15
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности