Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Челси – Арсенал – 0:1. Сака подал, Габриэл забил. Видео гола и обзор матча
Чемпионат Англии
Челси
06.11.2022, FT 0 : 1
Арсенал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
06 ноября 2022, 16:49 | Обновлено 06 ноября 2022, 17:52
816
0

Челси – Арсенал – 0:1. Сака подал, Габриэл забил. Видео гола и обзор матча

Вашему вниманию видеообзор матча чемпионата Англии

06 ноября 2022, 16:49 | Обновлено 06 ноября 2022, 17:52
816
0
Челси – Арсенал – 0:1. Сака подал, Габриэл забил. Видео гола и обзор матча
ФК Арсенал Лондон

В воскресенье, 6 ноября, в матче 15-го тура английской Премьер-лиги в лондонском дерби «Арсенал» на выезде обыграл «Челси» – 1:0.

События матча

63’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэль (Арсенал).
По теме:
Рух – Кривбасс – 2:1. Волевой успех львовян. Видео голов и обзор матча
Черноморец – Динамо – 0:3. Один с игры, два с пенальти. Видео голов и обзор
Зинченко получил среднюю оценку от Whoscored за матч с Челси
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Арсенал Лондон видео голов и обзор Александр Зинченко
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Фанаты немецких клубов призвали бойкотировать ЧМ-2022 в Катаре
Футбол | 05 ноября 2022, 21:24 0
ФОТО. Фанаты немецких клубов призвали бойкотировать ЧМ-2022 в Катаре
ФОТО. Фанаты немецких клубов призвали бойкотировать ЧМ-2022 в Катаре

Это будет самый скандальный мундиаль в истории

Киченок и Остапенко вышли в полуфинал Итогового турнира WTA
Теннис | 06 ноября 2022, 05:45 2
Киченок и Остапенко вышли в полуфинал Итогового турнира WTA
Киченок и Остапенко вышли в полуфинал Итогового турнира WTA

Кудерметова и Мертенс помогли украинско-латвийскому дуэту

Дед забыл выпить таблетки. лукашенко заявил, что Зеленский был ему как сын
Война | 06.11.2022, 09:55
Дед забыл выпить таблетки. лукашенко заявил, что Зеленский был ему как сын
Дед забыл выпить таблетки. лукашенко заявил, что Зеленский был ему как сын
Они не уходят. Россияне заманивают ВСУ в ловушку на Херсонщине
Война | 05.11.2022, 18:05
Они не уходят. Россияне заманивают ВСУ в ловушку на Херсонщине
Они не уходят. Россияне заманивают ВСУ в ловушку на Херсонщине
ВИДЕО. Холанд спас три очка, Наполи доминирует, ставим на Ливерпулуль
Футбол | 06.11.2022, 11:24
ВИДЕО. Холанд спас три очка, Наполи доминирует, ставим на Ливерпулуль
ВИДЕО. Холанд спас три очка, Наполи доминирует, ставим на Ливерпулуль
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Скандальный матч УПЛ, нокаут украинца, турне Шахтера, полуфинал Калининой
Скандальный матч УПЛ, нокаут украинца, турне Шахтера, полуфинал Калининой
05.11.2022, 03:15
Другие виды
К юбилею Блохина: 10 самых результативных матчей отечественной легенды
К юбилею Блохина: 10 самых результативных матчей отечественной легенды
05.11.2022, 12:39 9
Футбол
Избрана мера пресечения директору по финансам УАФ Евгении Сагайдак
Избрана мера пресечения директору по финансам УАФ Евгении Сагайдак
04.11.2022, 18:57 17
Футбол
Без россиянки. Стали известны все участницы плей-офф на турнире WTA Finals
Без россиянки. Стали известны все участницы плей-офф на турнире WTA Finals
06.11.2022, 02:10
Теннис
Если побьет Фьюри. Усик может завершить карьеру или вернуться в крузервейт
Если побьет Фьюри. Усик может завершить карьеру или вернуться в крузервейт
04.11.2022, 23:28
Бокс
Холанд на 95 минуте снова спас Манчестер Сити, яркая победа Де Дзерби
Холанд на 95 минуте снова спас Манчестер Сити, яркая победа Де Дзерби
05.11.2022, 19:01 4
Футбол
Владелец Металлиста Ярославский был заочно арестован российским судом
Владелец Металлиста Ярославский был заочно арестован российским судом
04.11.2022, 17:26 7
Футбол
Команда неудачников. 11 вундеркиндов из FM2013, так и не ставших звездами
Команда неудачников. 11 вундеркиндов из FM2013, так и не ставших звездами
04.11.2022, 19:30 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности