Англия06 ноября 2022, 16:49 | Обновлено 06 ноября 2022, 17:52
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Челси – Арсенал – 0:1. Сака подал, Габриэл забил. Видео гола и обзор матча
Вашему вниманию видеообзор матча чемпионата Англии
06 ноября 2022, 16:49 | Обновлено 06 ноября 2022, 17:52
816
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В воскресенье, 6 ноября, в матче 15-го тура английской Премьер-лиги в лондонском дерби «Арсенал» на выезде обыграл «Челси» – 1:0.
События матча
63’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэль (Арсенал).
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