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Челси
06.11.2022, FT 0 : 1
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Англия
06 ноября 2022, 15:58 | Обновлено 06 ноября 2022, 16:34
1585
0

При участии вернувшегося Зинченко. Арсенал в гостях обыграл Челси

Команда Микеля Артеты на выезде обыграла подопечных Грэма Поттера

06 ноября 2022, 15:58 | Обновлено 06 ноября 2022, 16:34
1585
0
При участии вернувшегося Зинченко. Арсенал в гостях обыграл Челси
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 6 ноября, в матче 15-го тура английской Премьер-лиги состоялось лондонское дерби – в гости к «Челси» пожаловал «Арсенал».

В основном составе «канониров» впервые с 1 октября появился украинский защитник Александр Зинченко. Он полноценно восстановился после травмы и, как оказалось, помог своей команде добиться победы над принципиальным соперником. Отыграл Зинченко 78 минут, после чего уступил место на поле Тирни.

Исход встречи двух лондонских клубов решил единственный гол. Его автором на 63-й минуте стал защитник «Арсенала» Габриэл. Сака выполнил подачу с углового – бразилец перед воротами «Челси» оказался расторопнее всех.

1:0 – «Арсенал» с вернувшимся в строй Александром Зинченко добился 11 победы в чемпионате и с 34 очками занимает 1 место в турнирной таблице. Вторым идет «Манчестер Сити», у которого 32 пункта. У «Челси» 7 позиция и 21 очко.

Чемпионат Англии. 15-й тур

Челси – Арсенал – 0:1

Гол: Габриэл, 63 (0:1).

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Источник: Арсенал готовит большое предложение по Мудрику
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Источник Sport.ua
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