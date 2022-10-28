МАРКЕВИЧ: «Коломойский сказал: я вообще вас не просил выходить в финал ЛЕ»

Экс-тренер «Днепра» Мирон Маркевич рассказал о финале Лиги Европы против «Севильи» (2:3), который прошел в 2015 году.

– Если вспомнить финал с Севильей и вернуть тот день, 27 мая, накануне матча, что бы вы сделали иначе?

– (Смеется) Честно говоря, я не угадал с заменой. Там все шло к ничьей, наверное, должно было быть дополнительное время. Чего-то побоялся я выпустить тогда Лучкевича. Не знаю почему, по сегодняшний день меня это мучает. Лучкевич тогда был на ходу, много работал на поле, но я выпустил Безуса. Он неплохо против «Шахтера» сыграл за неделю до финала. Думал, что Безус выйдет и забьет.

Это сейчас можно гадать. В принципе, мы неплохо в финале играли. Но Севилья есть «Севилья». Помню, перейдя в «Днепр», я просил взять в команду Банегу, он тогда в «Валенсии» играл. В принципе, мы договорились, и он уже хотел ехать в «Днепр», причем бесплатно. За контракт его не надо было платить, он просил зарплату около 2 миллионов. В «Днепре» были футболисты, которые получали такие деньги. Я просил взять этого игрока, он мне нужен был, но мне отказали. А в финале он вел игру испанской команды и доставил нам массу проблем. Банега в финале – это половина «Севильи». Жаль, что аргентинец тогда не в нашей команде играл.

– Говорят, что, увидев однажды ведомость о зарплатах игроков «Днепра», вы возмутились. Помните, что вы тогда сказали?

– Сказал, что не должно такого быть. Нужно все срезать. В «Металлисте» и близко не было таких зарплат. В Харькове премиальные платили за каждую игру. Ребята выходили и бились. И в «Днепре» надо было так сделать. Деньги нужно зарабатывать, а так, получается, вышел на поле, потряс одним местом, и получил зарплату. И так каждый месяц.

Премиальные в «Днепре» пообещали игрокам только если команда выйдет в финал Лиги Европы. Но так и не выплатили. Я жду эти деньги по сегодняшний день (смеется).

– После финала Лиги Европы был банкет. Там был и Коломойский. Помните, что он тогда сказал?

– Да, нас пригласили, и Коломойский мне тогда сказал: я вообще вас не просил выходить в финал. Я тогда не понял, к чему он это говорит. Потом уже все стало ясно, к чему были сказаны эти слона. Нам вообще перестали платить – даже зарплату.

– Вам много остались должны?

– Да там не только мне остались должны, многим людям. Тогда еще долги «Днепра» были не очень велики. Надо было просто отдать половину той суммы. Не думаю, что это были большие деньги для Игоря Валерьевича, тем самым он бы сохранил клуб со столетней историей. Но, как сказал однажды Коломойский: «Долги отдают лишь слабаки».

– Когда вы поняли, что в Днепре все идет к развалу?

– После финала Лиги Европы. У нас даже питания не было. Русол и Стеценко давали свои деньги, чтобы кормили хотя бы команду. Я тоже подключился к этому процессу. Надо было ребят как-то поддерживать. Какие-то премиальные я им платил. Делал это для себя. Не могу сказать, что те деньги были определяющими для игроков. И без них все ребята выходили на поле и играли ‒ и хорошо.

Может, помните фразу Вернидуба, что «Заря» уже третья в чемпионате. Я сказал тогда им: «На эти слова надо как-то отреагировать». Они меня услышали и заиграли лучше, чем до этого. Я всем им благодарен, за те два года, которые мы вместе провели. Они все профессионалы. Девять месяцев мы играли, не получая за свой труд ни копейки. Уже тогда я догадывался, что Днепр начинает исчезать потихоньку.

– Как вы думаете, почему после финала Лиги Европы Коломойский не продал некоторых игроков и не рассчитался с командой? Ведь была же у него такая возможность?

– Не знаю. Это у него надо спросить. Я его логики не понимал и, наверное, не пойму никогда. Ведь потом все стоящие футболисты ушли бесплатно. Как так? Для меня это остается загадкой по сегодняшний день. Но Коломойский так решил. Ну что ж, тут ничего не поделаешь. Лично я продолжаю жить тем «Днепром». Какая шикарная история у команды! Сколько знаменитых игроков прошло через тот «Днепр»! Жаль команду, которую просто уничтожили.