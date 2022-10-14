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Испания
14 октября 2022, 14:52 | Обновлено 14 октября 2022, 14:53
247
0

Реал продлил контракт с титульным спонсором

Соглашение с «Fly Emirates» рассчитано до 2026 года

14 октября 2022, 14:52 | Обновлено 14 октября 2022, 14:53
247
0
Реал продлил контракт с титульным спонсором
Getty Images/Global Images Ukraine

«Реал» официально сообщил о продлении контракта с титульным спонсором клуба, компанией «Fly Emirates». Новое соглашение рассчитано до лета 2026 года.

По информации СМИ, «Реал» будет получать 70 миллионов евро в год плюс 10 миллионов возможных бонусов в зависимости от результатов команды.

«Реал» сотрудничает с «Fly Emirates» 2011 года. Титульным спонсором «Реала» компания является с 2013 года.

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Источник ФК Реал Мадрид
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