Реал продлил контракт с титульным спонсором

«Реал» официально сообщил о продлении контракта с титульным спонсором клуба, компанией «Fly Emirates». Новое соглашение рассчитано до лета 2026 года.

По информации СМИ, «Реал» будет получать 70 миллионов евро в год плюс 10 миллионов возможных бонусов в зависимости от результатов команды.

«Реал» сотрудничает с «Fly Emirates» 2011 года. Титульным спонсором «Реала» компания является с 2013 года.

🤍✈ Eleven years by our side. The journey continues as we renew our Partnership Agreement with @emirates until 2026. #RealMadrid | #FlyBetter