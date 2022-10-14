Реал продлил контракт с титульным спонсором
Соглашение с «Fly Emirates» рассчитано до 2026 года
«Реал» официально сообщил о продлении контракта с титульным спонсором клуба, компанией «Fly Emirates». Новое соглашение рассчитано до лета 2026 года.
По информации СМИ, «Реал» будет получать 70 миллионов евро в год плюс 10 миллионов возможных бонусов в зависимости от результатов команды.
«Реал» сотрудничает с «Fly Emirates» 2011 года. Титульным спонсором «Реала» компания является с 2013 года.
🤍✈ Eleven years by our side. The journey continues as we renew our Partnership Agreement with @emirates until 2026. #RealMadrid | #FlyBetter— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) October 14, 2022
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