Герои камбэков. Названы лучший футболист и тренер 29-го тура УПЛ
Лучшими признаны Ари Моура и Желько Любенович
Украинская Премьер-лига назвала лучших игрока и тренера по итогам 29-го тура чемпионата Украины.
Лучшим футболистом признан полузащитник Ари Моуру, который набрал 36.8% голосов болельщиков. Лучшим тренером стал Желько Любенович, за которого проголосовали 49.5% фанатов.
Ари Моура в 29-м туре играл против «Полесья». Его команда в компенсированное время вырвала ничью – 3:3, а сам футболист оформил дубль.
«Минай» под руководством Желько Любеновича одержал волевую победу над «Колосом» (3:2), чем добавил себе шансов на выживание в УПЛ.
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