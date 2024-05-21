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Украина. Премьер лига
21 мая 2024, 13:34 | Обновлено 21 мая 2024, 13:36
299
0

Герои камбэков. Названы лучший футболист и тренер 29-го тура УПЛ

Лучшими признаны Ари Моура и Желько Любенович

21 мая 2024, 13:34 | Обновлено 21 мая 2024, 13:36
299
0
Герои камбэков. Названы лучший футболист и тренер 29-го тура УПЛ
УПЛ

Украинская Премьер-лига назвала лучших игрока и тренера по итогам 29-го тура чемпионата Украины.

Лучшим футболистом признан полузащитник Ари Моуру, который набрал 36.8% голосов болельщиков. Лучшим тренером стал Желько Любенович, за которого проголосовали 49.5% фанатов.

Ари Моура в 29-м туре играл против «Полесья». Его команда в компенсированное время вырвала ничью – 3:3, а сам футболист оформил дубль.

«Минай» под руководством Желько Любеновича одержал волевую победу над «Колосом» (3:2), чем добавил себе шансов на выживание в УПЛ.

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Желько Любенович чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига лучший игрок Минай лучший тренер Ари Моура Металлист 1925
Дмитро Вербинський Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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