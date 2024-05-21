Герои камбэков. Названы лучший футболист и тренер 29-го тура УПЛ

Украинская Премьер-лига назвала лучших игрока и тренера по итогам 29-го тура чемпионата Украины.

Лучшим футболистом признан полузащитник Ари Моуру, который набрал 36.8% голосов болельщиков. Лучшим тренером стал Желько Любенович, за которого проголосовали 49.5% фанатов.

Ари Моура в 29-м туре играл против «Полесья». Его команда в компенсированное время вырвала ничью – 3:3, а сам футболист оформил дубль.

«Минай» под руководством Желько Любеновича одержал волевую победу над «Колосом» (3:2), чем добавил себе шансов на выживание в УПЛ.