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  4. ВАКУЛА: «Когда нам забивают, команда получает дополнительную мотивацию»
Украина. Премьер лига
21 мая 2024, 12:31 |
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ВАКУЛА: «Когда нам забивают, команда получает дополнительную мотивацию»

Полузащитник «Миная» прокомментировал победу над «Колосом»

21 мая 2024, 12:31 |
40
0
ВАКУЛА: «Когда нам забивают, команда получает дополнительную мотивацию»
ФК Минай. Владислав Вакула

Полузащитник «Миная» Владислав Вакула прокомментировал победу над ковалевским «Колосом» (3:2) в матче 29-го тура УПЛ:

«В домашних стенах нам почти всегда удавалось получать положительный результат в весенней части чемпионата. Счастлив, что это удалось сделать и в игре 29-го тура. Будем бороться до последнего с максимальной концентрацией.

Думаю, что когда нам забивают, команда получает дополнительную мотивацию и стремится победить еще больше. Практика показывает, что мы лучше играем именно в роли догоняющих. У нас всегда есть вера в собственные силы. И поэтому второй раз подряд мы победили со счетом 3:2.

В следующем туре в Кривом Роге для нас будет финал. Будем очень ответственно готовиться. Повторюсь - концентрация нужна максимальная. А сама подготовка будет проходить не на 100, а на 200 процентов.

Зачем играть в футбол, если нет веры? Мы здесь для того, чтобы играть в УПЛ. И своей игрой доказываем это».

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Минай Владислав Вакула Колос Ковалевка Минай - Колос
Дмитро Вербинський Источник: ФК Минай
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