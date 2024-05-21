ВАКУЛА: «Когда нам забивают, команда получает дополнительную мотивацию»

Полузащитник «Миная» Владислав Вакула прокомментировал победу над ковалевским «Колосом» (3:2) в матче 29-го тура УПЛ:

«В домашних стенах нам почти всегда удавалось получать положительный результат в весенней части чемпионата. Счастлив, что это удалось сделать и в игре 29-го тура. Будем бороться до последнего с максимальной концентрацией.

Думаю, что когда нам забивают, команда получает дополнительную мотивацию и стремится победить еще больше. Практика показывает, что мы лучше играем именно в роли догоняющих. У нас всегда есть вера в собственные силы. И поэтому второй раз подряд мы победили со счетом 3:2.

В следующем туре в Кривом Роге для нас будет финал. Будем очень ответственно готовиться. Повторюсь - концентрация нужна максимальная. А сама подготовка будет проходить не на 100, а на 200 процентов.

Зачем играть в футбол, если нет веры? Мы здесь для того, чтобы играть в УПЛ. И своей игрой доказываем это».