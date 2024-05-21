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Чемпионат Европы
21 мая 2024, 13:03 | Обновлено 21 мая 2024, 13:05
645
1

Федерацию футбола Литвы получила штраф за отказ играть против беларуси

В обоих поединках женская литовская команда получит технические поражения

21 мая 2024, 13:03 | Обновлено 21 мая 2024, 13:05
645
1
Федерацию футбола Литвы получила штраф за отказ играть против беларуси
LFF. Женская сборная Литвы

Женская сборная Литвы по футболу не будет проводить официальные матчи в предстоящем международном окне, так как два отборочных поединке чемпионата Европы 2025 среди женщин против сборной беларуси официально отменены.

Сборная Литвы должна была провести поединки с командой беларуси 31 мая и 4 июня, однако решила их бойкотировать из-за войны. Отмену матчей подтвердил УЕФА в официальном письме в Федерацию футбола Литвы.

Утверждены и санкции, которые ожидают Федерацию футбола Литвы (LFF). В обеих встречах литовцам будут засчитаны технические поражения со счетом 0:3, а федерация оштрафована на 5000 евро.

Президент LFF Эдгарас Станкявичюс рассказал:

«Наконец-то этот вопрос официально решен, и теперь мы можем смотреть вперед. Мы получили такие санкции, какие предполагали. И самое главное, что для нашей сборной не закрыт путь к тому, чтобы финишировать в отборе на чемпионат Европы, сыграв два последних матча. А после победы в них можно занять второе место в группе с возможностью пройти в следующий этап.

В данном случае санкции и денежные штрафы не являются главными вопросами, важно было еще раз напомнить позицию LFF относительно войны и агрессоров».

Несмотря на то, что женская сборная Литвы в ближайшее окно не будет проводить официальные матчи, сбор команды все же запланирован. Первый раунд отборочного турнира литовцы завершат двумя встречами в июле – 12 июля ждет выездной матч с Кипром, а завершится цикл домашним матчем с Грузией 16 июля.

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Николай Степанюк Источник: Федерация футбола Литвы
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