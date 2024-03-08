В Литве решили бойкотировать футбольные матчи против беларуси на Евро

Женская сборная Литвы по футболу приняла решение отказаться играть со сборной беларуси.

В результате жеребьевки обе команды оказались в одной группе квалификации к женскому Евро-2025. Вместе с ними в группе C1 выступят команды Грузии и Кипра.

В Литовской футбольной федерации сообщили, что готовы к техническим поражениям и даже к дисквалификации.

Президент Литовской футбольной федерации (LFF) Эдгарас Станкявичюс заявил, что сборная Литвы будет бойкотировать матчи с командой беларуси:

«Судьба играет с нами шутку. Это проклятие, которое снова выводит нас на беларусь. В прошлом году сборной по футзалу и команде юношей пришлось встретиться друг с другом. В случае с мужской сборной по футболу удалось сманеврировать, разрешить тот мини-конфликт с УЕФА и не сыграть. Фортуна вновь «улыбнулась» женской сборной. Если говорить о спортивном результате, то жеребьевка вполне благоприятна. Все три команды можно победить, но играть с беларусью мы точно не планируем.

Очень надеюсь, что санкции ограничатся техническими поражениями 0:3, и наши девушки продолжат участвовать в отборе. Они способны побороться за вторую позицию в группе и место в следующем раунде. Но пока прецедента не было. Для меня самое главное, чтобы нас не дисквалифицировали. Это было бы самым болезненным. Нас не переведут в низший дивизион, потому что нет дивизиона D.

Я вылетаю в Швейцарию, у нас там будет заседание комитета УЕФА, и мы договорились обсудить этот вопрос в пятницу, 8 марта. Наша позиция принципиальна. Мы пытаемся понять, что будет с командой, если она откажется играть два матча – это будут только технические поражения 0:3 или дисквалификация на весь цикл? Мы можем получить технические поражения, наказание, ноль очков, но мы не будем играть с ними. Мы на это согласны.

Похоже, в УЕФА тоже нас понимают, знают ситуацию, просто нужно понять, каким будет наказание. Наша главная позиция – не играть с беларусью. С другой стороны, УЕФА не должна оттуда нас выбрасывать. Разве что из этой квалификации. В низший дивизион нас не отправят, потому что мы и там все равно».

В феврале 2022 года УЕФА отстранил все российские клубы и сборные от участия в международных турнирах, а вот команды беларуси продолжают участвовать в соревнованиях под эгидой УЕФА.