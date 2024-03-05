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Чемпионат Европы
05 марта 2024, 14:35 | Обновлено 05 марта 2024, 15:37
1930
1

На кого попала сборная Украины? Итоги жеребьевки отбора женского Евро-2025

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка с участием сине-желтых

05 марта 2024, 14:35 | Обновлено 05 марта 2024, 15:37
1930
1
На кого попала сборная Украины? Итоги жеребьевки отбора женского Евро-2025
УЕФА

В швейцарском Ньоне 5 марта состоялась жеребьевка квалификации чемпионата Европы 2025 по футболу среди женщин.

Квалификация женского Евро-2025 среди женских команд в новом формате продлится с апреля по декабрь 2024 года и определит, какие 15 команд присоединятся к хозяину – Швейцарии.

Сборная Украины будет выступать в Лиге B. По итогам жеребьевки подопечные Владимира Пятенко сыграют в такой группе.

🔸 Группа B4: Уэльс, Хорватия, Украина, Косово

Окончательное расположение команд в лигах определилось после состоявшихся в феврале стыковых матчей Лиги наций 2023/24.

Сборная Украины соревновалась в плей-офф с Болгарией. Сине-желтые дважды обыграли соперниц (4:0, 3:0) и продлили прописку в дивизионе B.

Формат квалификации женского Евро-2025

Распределение путевок на Евро-2025 будет происходить по итогам следующего лигового цикла. Команды выступят в группах по 4 или 3 команды (Лига С). В финальный турнир сразу попадут 8 лучших команд в Лиге A (первые и вторые места). Там они составят компанию стране-организатору, Швейцарии.

7 оставшихся пропусков будут разыграны в двух раундах плей-офф. В первом раунде в одном пути команды, которые займут третье и четвертое места в Лиге А, сыграют с победителями групп и тремя лучшими командами, которые займут вторые места в Лиге С. 8 победителей проходят во второй раунд.

В другом пути 4 победителя групп и 2 лучших коллектива, которые займут вторые места в Лиге B, сыграют против остальных двух команд, которые займут вторые места, и 4 команд, которые займут третьи места в Лиге B. 6 победителей выходят во второй раунд.

Во втором раунде плей-офф 14 сборных разыграют семь путевок в финальный турнир Евро-2025, где в общей сложности должны выступить 16 участников.

Пути команд в стыковых матчах при необходимости будут скорректированы с учетом выступлений сборной Швейцарии, которая сыграет в Лиге В, но на Евро будет представлена как страна-хозяин.

Повышение и понижение в классе

Параллельно команды будут также бороться за позиции в следующей Лиге наций, которая начинает цикл 2025–2027 годов:

  • победители, обладатели вторых и третьих мест в группах Лиги А останутся в Лиге А
  • обладатели вторых мест и три лучших обладателя третьих мест в группах Лиги В останутся в Лиге В
  • обладатели вторых, третьих и четвертых мест в группах Лиги С останутся в Лиге С
  • победители групп в Лигах В и С перейдут в дивизион выше
  • обладатели четвертых мест в группах Лиг А и В, а также худший обладатель третьего места в Лиге В опустятся в дивизион ниже

Календарь женского Евро-2025

  • Матчи 1–2 туров: 3–9 апреля 2024 года
  • Матчи 3–4 туров: 29 мая – 4 июня 2024 года
  • Матчи 5–6 туров: 10–16 июля 2024 года
  • Жеребьевка плей-офф: 19 июля 2024 года
  • 1 раунд плей-офф (2 матча): 23–29 октября 2024 года
  • 2 раунд плей-офф (2 матча): 27 ноября – 3 декабря 2024 года
  • Жеребьевка финального турнира: 16 декабря 2024 года
  • Финальный турнир: 2–27 июля 2025 года (Швейцария)

Результаты жеребьевки квалификации женского Евро-2025

Лига A

  • 🔹 Группа A1: Нидерланды, Италия, Норвегия, Финляндия
  • 🔹 Группа A2: Испания, Дания, Бельгия, Чехия
  • 🔹 Группа A3: Франция, Англия, Швеция, Ирландия
  • 🔹 Группа A4: Германия, Австрия, Исландия, Польша

Лига B

  • 🔸 Группа B1: Швейцария, Венгрия, Турция, Азербайджан
  • 🔸 Группа B2: Шотландия, Сербия, Словакия, Израиль
  • 🔸 Группа B3: Португалия, Босния и Герцеговина, Северная Ирландия, Мальта
  • 🔸 Группа B4: Уэльс, Хорватия, Украина, Косово

Лига C

  • 🔹 Группа C1: беларусь, Литва, Кипр, Грузия
  • 🔹 Группа C2: Словения, Латвия, Северная Македония, Молдова
  • 🔹 Группа C3: Греция, Черногория, Андорра, Фарерские острова
  • 🔹 Группа C4: Румыния, Болгария, Казахстан, Армения
  • 🔹 Группа C5: Албания, Эстония, Люксембург

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Источник Sport.ua
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Max-Morlock
Получается  что для єлиті  єто квалификация, а для лохов - лига наций
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