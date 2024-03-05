На кого попала сборная Украины? Итоги жеребьевки отбора женского Евро-2025
В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка с участием сине-желтых
В швейцарском Ньоне 5 марта состоялась жеребьевка квалификации чемпионата Европы 2025 по футболу среди женщин.
Квалификация женского Евро-2025 среди женских команд в новом формате продлится с апреля по декабрь 2024 года и определит, какие 15 команд присоединятся к хозяину – Швейцарии.
Сборная Украины будет выступать в Лиге B. По итогам жеребьевки подопечные Владимира Пятенко сыграют в такой группе.
🔸 Группа B4: Уэльс, Хорватия, Украина, Косово
Окончательное расположение команд в лигах определилось после состоявшихся в феврале стыковых матчей Лиги наций 2023/24.
Сборная Украины соревновалась в плей-офф с Болгарией. Сине-желтые дважды обыграли соперниц (4:0, 3:0) и продлили прописку в дивизионе B.
Формат квалификации женского Евро-2025
Распределение путевок на Евро-2025 будет происходить по итогам следующего лигового цикла. Команды выступят в группах по 4 или 3 команды (Лига С). В финальный турнир сразу попадут 8 лучших команд в Лиге A (первые и вторые места). Там они составят компанию стране-организатору, Швейцарии.
7 оставшихся пропусков будут разыграны в двух раундах плей-офф. В первом раунде в одном пути команды, которые займут третье и четвертое места в Лиге А, сыграют с победителями групп и тремя лучшими командами, которые займут вторые места в Лиге С. 8 победителей проходят во второй раунд.
В другом пути 4 победителя групп и 2 лучших коллектива, которые займут вторые места в Лиге B, сыграют против остальных двух команд, которые займут вторые места, и 4 команд, которые займут третьи места в Лиге B. 6 победителей выходят во второй раунд.
Во втором раунде плей-офф 14 сборных разыграют семь путевок в финальный турнир Евро-2025, где в общей сложности должны выступить 16 участников.
Пути команд в стыковых матчах при необходимости будут скорректированы с учетом выступлений сборной Швейцарии, которая сыграет в Лиге В, но на Евро будет представлена как страна-хозяин.
Повышение и понижение в классе
Параллельно команды будут также бороться за позиции в следующей Лиге наций, которая начинает цикл 2025–2027 годов:
- победители, обладатели вторых и третьих мест в группах Лиги А останутся в Лиге А
- обладатели вторых мест и три лучших обладателя третьих мест в группах Лиги В останутся в Лиге В
- обладатели вторых, третьих и четвертых мест в группах Лиги С останутся в Лиге С
- победители групп в Лигах В и С перейдут в дивизион выше
- обладатели четвертых мест в группах Лиг А и В, а также худший обладатель третьего места в Лиге В опустятся в дивизион ниже
Календарь женского Евро-2025
- Матчи 1–2 туров: 3–9 апреля 2024 года
- Матчи 3–4 туров: 29 мая – 4 июня 2024 года
- Матчи 5–6 туров: 10–16 июля 2024 года
- Жеребьевка плей-офф: 19 июля 2024 года
- 1 раунд плей-офф (2 матча): 23–29 октября 2024 года
- 2 раунд плей-офф (2 матча): 27 ноября – 3 декабря 2024 года
- Жеребьевка финального турнира: 16 декабря 2024 года
- Финальный турнир: 2–27 июля 2025 года (Швейцария)
Результаты жеребьевки квалификации женского Евро-2025
Лига A
- 🔹 Группа A1: Нидерланды, Италия, Норвегия, Финляндия
- 🔹 Группа A2: Испания, Дания, Бельгия, Чехия
- 🔹 Группа A3: Франция, Англия, Швеция, Ирландия
- 🔹 Группа A4: Германия, Австрия, Исландия, Польша
Лига B
- 🔸 Группа B1: Швейцария, Венгрия, Турция, Азербайджан
- 🔸 Группа B2: Шотландия, Сербия, Словакия, Израиль
- 🔸 Группа B3: Португалия, Босния и Герцеговина, Северная Ирландия, Мальта
- 🔸 Группа B4: Уэльс, Хорватия, Украина, Косово
Лига C
- 🔹 Группа C1: беларусь, Литва, Кипр, Грузия
- 🔹 Группа C2: Словения, Латвия, Северная Македония, Молдова
- 🔹 Группа C3: Греция, Черногория, Андорра, Фарерские острова
- 🔹 Группа C4: Румыния, Болгария, Казахстан, Армения
- 🔹 Группа C5: Албания, Эстония, Люксембург
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