На кого попала сборная Украины? Итоги жеребьевки отбора женского Евро-2025

В швейцарском Ньоне 5 марта состоялась жеребьевка квалификации чемпионата Европы 2025 по футболу среди женщин.

Квалификация женского Евро-2025 среди женских команд в новом формате продлится с апреля по декабрь 2024 года и определит, какие 15 команд присоединятся к хозяину – Швейцарии.

Сборная Украины будет выступать в Лиге B. По итогам жеребьевки подопечные Владимира Пятенко сыграют в такой группе.

🔸 Группа B4: Уэльс, Хорватия, Украина, Косово

Окончательное расположение команд в лигах определилось после состоявшихся в феврале стыковых матчей Лиги наций 2023/24.

Сборная Украины соревновалась в плей-офф с Болгарией. Сине-желтые дважды обыграли соперниц (4:0, 3:0) и продлили прописку в дивизионе B.

Формат квалификации женского Евро-2025

Распределение путевок на Евро-2025 будет происходить по итогам следующего лигового цикла. Команды выступят в группах по 4 или 3 команды (Лига С). В финальный турнир сразу попадут 8 лучших команд в Лиге A (первые и вторые места). Там они составят компанию стране-организатору, Швейцарии.

7 оставшихся пропусков будут разыграны в двух раундах плей-офф. В первом раунде в одном пути команды, которые займут третье и четвертое места в Лиге А, сыграют с победителями групп и тремя лучшими командами, которые займут вторые места в Лиге С. 8 победителей проходят во второй раунд.

В другом пути 4 победителя групп и 2 лучших коллектива, которые займут вторые места в Лиге B, сыграют против остальных двух команд, которые займут вторые места, и 4 команд, которые займут третьи места в Лиге B. 6 победителей выходят во второй раунд.

Во втором раунде плей-офф 14 сборных разыграют семь путевок в финальный турнир Евро-2025, где в общей сложности должны выступить 16 участников.

Пути команд в стыковых матчах при необходимости будут скорректированы с учетом выступлений сборной Швейцарии, которая сыграет в Лиге В, но на Евро будет представлена как страна-хозяин.

Повышение и понижение в классе

Параллельно команды будут также бороться за позиции в следующей Лиге наций, которая начинает цикл 2025–2027 годов:

победители, обладатели вторых и третьих мест в группах Лиги А останутся в Лиге А

обладатели вторых мест и три лучших обладателя третьих мест в группах Лиги В останутся в Лиге В

обладатели вторых, третьих и четвертых мест в группах Лиги С останутся в Лиге С

победители групп в Лигах В и С перейдут в дивизион выше

обладатели четвертых мест в группах Лиг А и В, а также худший обладатель третьего места в Лиге В опустятся в дивизион ниже

Календарь женского Евро-2025

Матчи 1–2 туров: 3–9 апреля 2024 года

Матчи 3–4 туров: 29 мая – 4 июня 2024 года

Матчи 5–6 туров: 10–16 июля 2024 года

Жеребьевка плей-офф: 19 июля 2024 года

1 раунд плей-офф (2 матча): 23–29 октября 2024 года

2 раунд плей-офф (2 матча): 27 ноября – 3 декабря 2024 года

Жеребьевка финального турнира: 16 декабря 2024 года

Финальный турнир: 2–27 июля 2025 года (Швейцария)

Результаты жеребьевки квалификации женского Евро-2025

Лига A

🔹 Группа A1: Нидерланды, Италия, Норвегия, Финляндия

🔹 Группа A2: Испания, Дания, Бельгия, Чехия

🔹 Группа A3: Франция, Англия, Швеция, Ирландия

🔹 Группа A4: Германия, Австрия, Исландия, Польша

Лига B

🔸 Группа B1: Швейцария, Венгрия, Турция, Азербайджан

🔸 Группа B2: Шотландия, Сербия, Словакия, Израиль

🔸 Группа B3: Португалия, Босния и Герцеговина, Северная Ирландия, Мальта

🔸 Группа B4: Уэльс, Хорватия, Украина, Косово

Лига C