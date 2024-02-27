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Лига наций
27 февраля 2024, 16:55 | Обновлено 27 февраля 2024, 17:08
350
1

Задача выполнена. Женская сборная Украины осталась во втором дивизионе ЛН

Команда Владимира Пятенко не увидела сопротивления Болгарии и во второй стыковой игре

27 февраля 2024, 16:55 | Обновлено 27 февраля 2024, 17:08
350
1
Задача выполнена. Женская сборная Украины осталась во втором дивизионе ЛН

Отчет о матче ожидайте позже.

Женщины. Лига наций УЕФА. Стыковые матчи. Ответный матч.

Украина – Болгария - 3:0 (первый матч – 4:0)

Голы: Овдийчук, 15, Глущенко, 17, Шматко, 81

Предупреждения: Димитрова, 56, Яница Иванова, 73, Динева, 86

Украина: Самсон (Боклач, 84) – Басанская, Шматко, Корсун, Петрик – Овдийчук (Малахова, 84), Апанащенко (Семкив, 71), Химич, Панцулая – Глущенко (Молодюк, 84), Кравчук (Майбородина, 71).

Болгария: Шаханская – Караиванова, Димитрова, Яница Иванова, Кефалова (Динева, 82) – Найденова, Петрова, Станкова (Парапунова, 71) – Димитра Иванова (Сергеева, 74), Адрианова (Расина, 46), Попадийнова (Надежда Иванова, 74).

Арбитр: Зузана Валентова (Словакия).

Стадион: «Mardan Stadium» (Анталья, Турция).

Удары (в створ): 14 (5) – 5 (3)
Угловые: 3 – 4
Оффсайды: 2 – 0.

УКРАИНА - БОЛГАРИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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serhiy
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