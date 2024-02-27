Задача выполнена. Женская сборная Украины осталась во втором дивизионе ЛН
Команда Владимира Пятенко не увидела сопротивления Болгарии и во второй стыковой игре
Отчет о матче ожидайте позже.
Женщины. Лига наций УЕФА. Стыковые матчи. Ответный матч.
Украина – Болгария - 3:0 (первый матч – 4:0)
Голы: Овдийчук, 15, Глущенко, 17, Шматко, 81
Предупреждения: Димитрова, 56, Яница Иванова, 73, Динева, 86
Украина: Самсон (Боклач, 84) – Басанская, Шматко, Корсун, Петрик – Овдийчук (Малахова, 84), Апанащенко (Семкив, 71), Химич, Панцулая – Глущенко (Молодюк, 84), Кравчук (Майбородина, 71).
Болгария: Шаханская – Караиванова, Димитрова, Яница Иванова, Кефалова (Динева, 82) – Найденова, Петрова, Станкова (Парапунова, 71) – Димитра Иванова (Сергеева, 74), Адрианова (Расина, 46), Попадийнова (Надежда Иванова, 74).
Арбитр: Зузана Валентова (Словакия).
Стадион: «Mardan Stadium» (Анталья, Турция).
Удары (в створ): 14 (5) – 5 (3)
Угловые: 3 – 4
Оффсайды: 2 – 0.
УКРАИНА - БОЛГАРИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 17°C
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