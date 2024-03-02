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Чемпионат Европы
02 марта 2024, 04:50 | Обновлено 02 марта 2024, 05:15
7
0

Новый формат. Женскую сборную Украины ждет жеребьевка отбора Евро-2025

Жеребьевка состоится 5 марта, матчи пройдут с апреля по декабрь 2024 года

02 марта 2024, 04:50 | Обновлено 02 марта 2024, 05:15
7
0
Новый формат. Женскую сборную Украины ждет жеребьевка отбора Евро-2025
УЕФА

Квалификация чемпионата Европы 2025 по футболу среди женских команд в новом формате продлится с апреля по декабрь 2024 года и определит, какие 15 команд присоединятся к хозяйке – Швейцарии.

Жеребьевка для Лиг А, В и С состоится 5 марта. Окончательное расположение команд в лигах определилось после состоявшихся в феврале стыковых матчей Лиги наций 2023/24.

Сборная Украины соревновалась в плей-офф с Болгарией. Сине-желтые дважды обыграли соперниц (4:0, 3:0) и продлили прописку в дивизионе В.

Дивизионы квалификации Евро-2025 среди женских команд

  • Лига А: Испания, Франция, Германия, Нидерланды, Австрия, Дания, Англия, Италия, Бельгия, Исландия, Норвегия, Швеция, Чехия, Финляндия, Польша, Ирландия.
  • Лига В: Португалия, Шотландия, Швейцария, Уэльс, Босния и Герцеговина, Хорватия, Венгрия, Сербия, Северная Ирландия, Словакия, Украина, Азербайджан, Израиль, Косово, Мальта, Турция.
  • Лига С: Албания, беларусь, Греция, Румыния, Словения, Болгария, Эстония, Латвия, Литва, Черногория, Андорра, Армения, Кипр, Фарерские острова, Грузия, Казахстан, Люксембург, Молдова, Северная Македония.

Квалификация Евро-2025 среди женских команд

Распределение путевок на Евро-2025 будет происходить по итогам следующего лигового цикла. Команды выступят в группах по 4 или 3 команды (Лига С). В финальный турнир сразу попадут 8 лучших команд в Лиге A (первые и вторые места). Там они составят компанию стране-организатору, Швейцарии.

7 оставшихся пропусков будут разыграны в двух раундах плей-офф. В первом раунде в одном пути команды, которые займут третье и четвертое места в Лиге А, сыграют с победителями групп и тремя лучшими командами, которые займут вторые места в Лиге С. 8 победителей проходят во второй раунд.

В другом пути 4 победителя групп и 2 лучших коллектива, которые займут вторые места в Лиге B, сыграют против остальных двух команд, которые займут вторые места, и 4 команд, которые займут третьи места в Лиге B. 6 победителей выходят во второй раунд.

Во втором раунде плей-офф 14 сборных разыграют семь путевок в финальный турнир Евро-2025, где в общей сложности должны выступить 16 участников.

Пути команд в стыковых матчах при необходимости будут скорректированы с учетом выступлений сборной Швейцарии, которая сыграет в Лиге В, но на Евро будет представлена как страна-хозяин.

Повышение и понижение в классе

Параллельно команды будут также бороться за позиции в следующей Лиге наций, которая начинает цикл 2025–2027 годов:

  • победители, обладатели вторых и третьих мест в группах Лиги А останутся в Лиге А
  • обладатели вторых мест и три лучших обладателя третьих мест в группах Лиги В останутся в Лиге В
  • обладатели вторых, третьих и четвертых мест в группах Лиги С останутся в Лиге С
  • победители групп в Лигах В и С перейдут в дивизион выше
  • обладатели четвертых мест в группах Лиг А и В, а также худший обладатель третьего места в Лиге В опустятся в дивизион ниже

Евро-2025 среди женских команд. Календарь

  • Жеребьевка квалификации: 5 марта 2024 года
  • Матчи 1–2 туров: 3–9 апреля 2024 года
  • Матчи 3–4 туров: 29 мая – 4 июня 2024 года
  • Матчи 5–6 туров: 10–16 июля 2024 года
  • Жеребьевка плей-офф: 19 июля 2024 года
  • 1 раунд плей-офф (2 матча): 23–29 октября 2024 года
  • 2 раунд плей-офф (2 матча): 27 ноября – 3 декабря 2024 года
  • Жеребьевка финального турнира: 16 декабря 2024 года
  • Финальный турнир: 2–27 июля 2025 года (Швейцария)
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Источник Украинская ассоциация футбола
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