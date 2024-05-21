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Украина. Премьер лига
21 мая 2024, 14:06 | Обновлено 21 мая 2024, 14:07
57
0

Артур РЕМЕНЯК: «Минай заслуживает, чтобы удержаться в УПЛ»

Нападающий закарпатцев рассказал о последних выступлениях команды

21 мая 2024, 14:06 | Обновлено 21 мая 2024, 14:07
57
0
Артур РЕМЕНЯК: «Минай заслуживает, чтобы удержаться в УПЛ»
ФК Минай. Артур Ременяк

Одержав в 29-м туре чемпионата УПЛ волевую победу над «Колосом» (3:2), футболисты «Миная» улучшили свои шансы на продолжение «прописки» в классе сильнейших.

Один из авторов голов в ворота ковалевцев Артур Ременяк эксклюзивно для Sport.ua рассказал, с каким настроением закарпатцы отправляются на заключительный календарный матч в Кривой Рог:

– Мне уже где-то довелось прочитать, что даже когда «Минай» покинет УПЛ, то сделает это с высоко поднятой головой. Но пока есть хотя бы мизерный шанс спастись мы отчаянно будем бороться до конца. Сейчас добросовестно готовимся и убежден, что отправимся в Кривой Рог с приподнятым настроением, хотя и будем выяснять отношения с «Кривбассом», которого можно смело назвать открытием сезона.

Однако турнирное положение заставляет нас играть только на победу. И приложим усилия, чтобы достичь желаемого.
Что касается предыдущего поединка – с «Колосом», то прежде всего, выполнили тренерскую установку: Желько Любенович настраивал обыгрывать соперника один в один, феерить на флангах, четко действовать на подборах. Не появились сомнения, когда гости в середине второго тайма снова вышли вперед? Нет, ведь еще было достаточно времени, чтобы исправить ситуацию. Когда же Тимур Кораблин сравнял счет, то чувствовалось, что последнее слово будет за «Минаем». Тем более, что свежие игроки хозяев, которые вышли на замену, усиливали игру.

Считаю, что свой бойцовский характер, заточенность на атаку «Минай» заслужил, чтобы удержаться в элите.

Сейчас Артур Ременяк провел в текущем сезоне за «Минай» 18 поединков и стал автором пяти голов.

Ранее полузащитник «Миная» Владислав Вакула прокомментировал победу над «Колосом».

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Минай Колос Ковалевка Минай - Колос Артур Ременяк инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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