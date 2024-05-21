Монфис снялся с турнира в Лионе, известна причина

Французский теннисист Гаэль Монфис (№38 ATP) не сыграет на грунтовом турнире ATP 250 в Лионе.

Причина снятия с соревнований – болезнь.

Отметим, что муж Элины Свитолиной в первом раунде должен был сыграть против Йосихито Нисиоки из Японии (№72 ATP).

Место Монфиса в основной сетке занял лаки-лузер Себастьян Фанзелов из Германии (№316 ATP).