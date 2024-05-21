ATP21 мая 2024, 13:17 | Обновлено 21 мая 2024, 13:34
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Монфис снялся с турнира в Лионе, известна причина
Гаэль заболел
21 мая 2024, 13:17 | Обновлено 21 мая 2024, 13:34
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Французский теннисист Гаэль Монфис (№38 ATP) не сыграет на грунтовом турнире ATP 250 в Лионе.
Причина снятия с соревнований – болезнь.
Отметим, что муж Элины Свитолиной в первом раунде должен был сыграть против Йосихито Нисиоки из Японии (№72 ATP).
Место Монфиса в основной сетке занял лаки-лузер Себастьян Фанзелов из Германии (№316 ATP).
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