Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Монфис снялся с турнира в Лионе, известна причина
ATP
21 мая 2024, 13:17 | Обновлено 21 мая 2024, 13:34
209
0

Монфис снялся с турнира в Лионе, известна причина

Гаэль заболел

21 мая 2024, 13:17 | Обновлено 21 мая 2024, 13:34
209
0
Монфис снялся с турнира в Лионе, известна причина
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

Французский теннисист Гаэль Монфис (№38 ATP) не сыграет на грунтовом турнире ATP 250 в Лионе.

Причина снятия с соревнований – болезнь.

Отметим, что муж Элины Свитолиной в первом раунде должен был сыграть против Йосихито Нисиоки из Японии (№72 ATP).

Место Монфиса в основной сетке занял лаки-лузер Себастьян Фанзелов из Германии (№316 ATP).

По теме:
Монфис проиграл в первом раунде Мастерса в Риме
Гаэль Монфис – Тьягу Монтейру. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФОТО. Семья – самая большая радость. Свитолина показала дочку, мужа и пса
Гаэль Монфис ATP Лион Йосихито Нисиока
Владимир Клепач Источник: X
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Аль-Шейх похвасталcя подарком от Усика после мегафайта за абсолют
Бокс | 21 мая 2024, 11:17 4
ФОТО. Аль-Шейх похвасталcя подарком от Усика после мегафайта за абсолют
ФОТО. Аль-Шейх похвасталcя подарком от Усика после мегафайта за абсолют

Организатор поединка получил от Усика подписанные перчатки и костюм, в котором он выходил на бой

Карл ФРОЧ: «Пусть Усик вешает перчатки на гвоздь, ему нечего доказывать»
Бокс | 20 мая 2024, 20:59 13
Карл ФРОЧ: «Пусть Усик вешает перчатки на гвоздь, ему нечего доказывать»
Карл ФРОЧ: «Пусть Усик вешает перчатки на гвоздь, ему нечего доказывать»

Экс-чемпион мира – о будущем Александра Усика

Легендарный экс-чемпион мира рассказал, из-за чего Фьюри проиграл Усику
Бокс | 21.05.2024, 07:41
Легендарный экс-чемпион мира рассказал, из-за чего Фьюри проиграл Усику
Легендарный экс-чемпион мира рассказал, из-за чего Фьюри проиграл Усику
Рейтинг WTA. Свитолина поднялась на 2 строчки, Калинина опустилась на 25
Теннис | 20.05.2024, 10:05
Рейтинг WTA. Свитолина поднялась на 2 строчки, Калинина опустилась на 25
Рейтинг WTA. Свитолина поднялась на 2 строчки, Калинина опустилась на 25
Что случилось? Усика отстранили от бокса после боя с Фьюри
Бокс | 20.05.2024, 20:35
Что случилось? Усика отстранили от бокса после боя с Фьюри
Что случилось? Усика отстранили от бокса после боя с Фьюри
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Довбик забивал, Цыганков ассистировал. Жирона уверенно обыграла Валенсию
Довбик забивал, Цыганков ассистировал. Жирона уверенно обыграла Валенсию
19.05.2024, 21:57 15
Футбол
Вильярреал – Реал – 4:4. Покер Серлота в ворота Лунина. Видео голов и обзор
Вильярреал – Реал – 4:4. Покер Серлота в ворота Лунина. Видео голов и обзор
19.05.2024, 23:20 2
Футбол
Легендарный Холифилд отреагировал на победу Усика в бою с Фьюри
Легендарный Холифилд отреагировал на победу Усика в бою с Фьюри
20.05.2024, 07:22 3
Бокс
Промоутер Фьюри высказался о словах Тайсона, что Усик выиграл из-за войны
Промоутер Фьюри высказался о словах Тайсона, что Усик выиграл из-за войны
20.05.2024, 16:17 14
Бокс
Именитый Леннокс Льюис назвал главную ошибку Фьюри в бою с Усиком
Именитый Леннокс Льюис назвал главную ошибку Фьюри в бою с Усиком
20.05.2024, 07:44 1
Бокс
Известно, как Джошуа отреагировал на победу Усика над Фьюри
Известно, как Джошуа отреагировал на победу Усика над Фьюри
19.05.2024, 12:42 4
Бокс
В Испании оценили игру Лунина против Вильярреала и назвали его слабое место
В Испании оценили игру Лунина против Вильярреала и назвали его слабое место
20.05.2024, 12:54 6
Футбол
Анчелотти оценил матч Реала с Вильярреалом, в котором Лунину забили 4 гола
Анчелотти оценил матч Реала с Вильярреалом, в котором Лунину забили 4 гола
20.05.2024, 07:23 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем