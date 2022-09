ФОТО. Ворскла проиграла в ФИФА спор по уходу Пап-Альюна Ндиайе

Полтавская «Ворскла» проиграла спор с бывшим центрбеком Пап-Альюном Ндиайе, а также его нынешним клубом «Альтахом», сообщает юридическая компания Brandsmiths, которая занималась отстаиванием интересов футболиста и австрийцев.

Дело рассматривала Палата по разрешению споров ФИФА, которая в итоге отклонила иск полтавского клуба.

Great news from the #FIFA Dispute Resolution Chamber – Brandsmiths successfully defending a claim by FC Vorskla Poltava against our clients Pape Alioune Ndiaye (Player) and SCR Altach



