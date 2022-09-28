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28 сентября 2022, 17:10 |
323
0

ВИДЕО. Звездный греческий защитник сильно испугался льва

Костасу Маноласу пришлось фотографироваться с животным

28 сентября 2022, 17:10 |
323
0
ВИДЕО. Звездный греческий защитник сильно испугался льва
Getty Images/Global Images Ukraine. Костас Манолас

Не прошлой неделе известный греческий защитник Костас Манолас перешел в клуб «Аль-Шарджа» из ОАЭ. Во время презентации ему пришлось позировать на фотографии с символом клуба, живым львом.

В определенный момент животное начало двигаться, чем не на шутку испугало Маноласа:

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Источник Sport.ua
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