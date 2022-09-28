Другие новости28 сентября 2022, 17:10 |
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ВИДЕО. Звездный греческий защитник сильно испугался льва
Костасу Маноласу пришлось фотографироваться с животным
28 сентября 2022, 17:10 |
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Не прошлой неделе известный греческий защитник Костас Манолас перешел в клуб «Аль-Шарджа» из ОАЭ. Во время презентации ему пришлось позировать на фотографии с символом клуба, живым львом.
В определенный момент животное начало двигаться, чем не на шутку испугало Маноласа:
Former Napoli and Roma defender Kostas Manolas had to pose alongside a lion in his signing announcement with Sharjah FC.pic.twitter.com/g0MJvsDh3G— Get Italian Football News (@_GIFN) September 28, 2022
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