ВИДЕО. Звездный греческий защитник сильно испугался льва

Не прошлой неделе известный греческий защитник Костас Манолас перешел в клуб «Аль-Шарджа» из ОАЭ. Во время презентации ему пришлось позировать на фотографии с символом клуба, живым львом.

В определенный момент животное начало двигаться, чем не на шутку испугало Маноласа:

Former Napoli and Roma defender Kostas Manolas had to pose alongside a lion in his signing announcement with Sharjah FC.pic.twitter.com/g0MJvsDh3G