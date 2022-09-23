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Греция
23 сентября 2022, 22:12 |
601
0

Экс-звезда Ромы и Наполи продолжит карьеру в ОАЭ

Костас Манолас перешел в клуб «Аль-Шарджа»

23 сентября 2022, 22:12 |
601
0
Экс-звезда Ромы и Наполи продолжит карьеру в ОАЭ
Getty Images/Global Images Ukraine

Клуб из ОАЭ «Аль-Шарджа» официально сообщил о подписании известного греческого защитника Костаса Маноласа. Контракт рассчитан до лета 2024 года с опцией продления еще на год.

В «Аль-Шарджа» уже выступает еще один звездный футболист – хавбек Миралем Пьянич.

Предыдущим клубом Маноласа был «Олимпиакос», за который он выступал с января текущего года. 31-летний игрок известен в основном по выступлениям за «Рому» и «Наполи».

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Источник Sport.ua
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