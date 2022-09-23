Экс-звезда Ромы и Наполи продолжит карьеру в ОАЭ
Костас Манолас перешел в клуб «Аль-Шарджа»
Клуб из ОАЭ «Аль-Шарджа» официально сообщил о подписании известного греческого защитника Костаса Маноласа. Контракт рассчитан до лета 2024 года с опцией продления еще на год.
В «Аль-Шарджа» уже выступает еще один звездный футболист – хавбек Миралем Пьянич.
Предыдущим клубом Маноласа был «Олимпиакос», за который он выступал с января текущего года. 31-летний игрок известен в основном по выступлениям за «Рому» и «Наполи».
محـارب الإِغريـق ينضـم لقلعـة المـ👑ـلك— Sharjah نادي الشارقة (@SharjahFC) September 23, 2022
🚨 | نرحب بانضمام المدافع اليوناني " Kostas Manolas " ( 31 عام ) إلى صفوف فريقنا قادماً من نادي أولمبياكوس اليوناني في صفقة انتقال بعقد يمتد لموسمين #نادي_الشارقة pic.twitter.com/t0REIoA6uJ
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