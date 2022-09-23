Экс-звезда Ромы и Наполи продолжит карьеру в ОАЭ

Клуб из ОАЭ «Аль-Шарджа» официально сообщил о подписании известного греческого защитника Костаса Маноласа. Контракт рассчитан до лета 2024 года с опцией продления еще на год.

В «Аль-Шарджа» уже выступает еще один звездный футболист – хавбек Миралем Пьянич.

Предыдущим клубом Маноласа был «Олимпиакос», за который он выступал с января текущего года. 31-летний игрок известен в основном по выступлениям за «Рому» и «Наполи».