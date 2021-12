ОФИЦИАЛЬНО: Наполи отдаст Маноласа в Олимпиакос

Итальянский «Наполи» официально расстанется с 30-летним греческим центральным защитником Константиносом Маноласом.

Футболист продолжит карьеру в греческом «Олимпиакосе». Официально переход будет завершен после открытия трансферного окна в будущем январе.

Манолас перешел в «Наполи» из римской «Ромы» летом 2019 года за €36 миллионов. В Текущем сезоне футболист провел за неаполитанскую команду всего 7 матчей во всех турнирах.

Контракт игрока с «Наполи» рассчитан до лета 2024 года. Ориентировочная стоимость Маноласа составляет €15 миллионов.

📌 SSC Napoli has reached an agreement for Konstantinos Manolas to join Olympiacos, which will become effective when the January 2022 transfer window opens. pic.twitter.com/5GA7y4DUPO