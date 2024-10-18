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Греция
18 октября 2024, 01:58 |
26
0

Экс-игрок Серии А подписал контракт с любительским клубом

Костас Манолас перебрался в «Паннаксиакосом»

18 октября 2024, 01:58 |
26
0
Экс-игрок Серии А подписал контракт с любительским клубом
IMAGO. Костас Манолас

Грецкий защитник Костас Манолас официально стал игроком команды «Паннаксиакосом». Клуб выступает на любительском уровне в Греции.

О переходе игрока команда объявила в социальных сетях. Футболист присоединился к клубу на правах свободного агента. Детали соглашения стороны не разглашают.

Последним клубом Маноласа является итальянская «Салернитана». Грек провел в клубе меньше шести месяцев, отыграв при этом восемь матчей.

Также защитник известен своей игрок за такие клубы как: «Олимпиакос», «АЕК» Афины, «Рома», «Наполи», «Шарджа».

Кроме того, футболист раньше регулярно вызывался в состав сборной Греции. В футболке национальной команды спортсмен сыграл 42 поединка, в которых отличился одним голом.

Интересно, что Костас в своей карьере уже выступал за «Паннаксиакосом». Тогда игрок пребывал в молодежной академии команды.

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Костас Манолас свободный агент трансферы
Андрій Вітренко Источник: Instagram
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