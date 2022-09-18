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18 сентября 2022, 17:27 |
679
0

ВИДЕО. В чемпионате Болгарии забит самый странный гол сезона

Вратарь действовал в лучших традициях футбольных симуляторов FIFA

18 сентября 2022, 17:27 |
679
0
ВИДЕО. В чемпионате Болгарии забит самый странный гол сезона
ФК Славия София

В матче 11-го тура чемпионата Болгарии софийская «Славия» переиграла клуб «Берое» (2:0).

Счет в этой встрече был открыт весьма оригинальным образом. На 45+1-й минуте нападающий хозяев Эмил Стоев отдал пас на линию вратарской площади, но голкипер и защитник, понадеявшись друг на друга, не коснулись мяча, который медленно закатился под дальнюю штангу.

Отметим, что обе команды находятся в первой десятке турнирной таблицы.

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Источник Sport.ua
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