ВИДЕО. В чемпионате Болгарии забит самый странный гол сезона
Вратарь действовал в лучших традициях футбольных симуляторов FIFA
В матче 11-го тура чемпионата Болгарии софийская «Славия» переиграла клуб «Берое» (2:0).
Счет в этой встрече был открыт весьма оригинальным образом. На 45+1-й минуте нападающий хозяев Эмил Стоев отдал пас на линию вратарской площади, но голкипер и защитник, понадеявшись друг на друга, не коснулись мяча, который медленно закатился под дальнюю штангу.
Отметим, что обе команды находятся в первой десятке турнирной таблицы.
😳🤪 One of the WEIRDEST goals of the season has just been scored during tonight's Bulgarian league game between Slavia Sofia and Beroe!!! Just wait for it...— Metodi_Shumanov (@shumanskoo) September 17, 2022
Video: Diema Sport pic.twitter.com/bljlIEG4lP
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