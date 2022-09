ВИДЕО. В чемпионате Болгарии забит самый странный гол сезона

В матче 11-го тура чемпионата Болгарии софийская «Славия» переиграла клуб «Берое» (2:0).

Счет в этой встрече был открыт весьма оригинальным образом. На 45+1-й минуте нападающий хозяев Эмил Стоев отдал пас на линию вратарской площади, но голкипер и защитник, понадеявшись друг на друга, не коснулись мяча, который медленно закатился под дальнюю штангу.

Отметим, что обе команды находятся в первой десятке турнирной таблицы.

😳🤪 One of the WEIRDEST goals of the season has just been scored during tonight's Bulgarian league game between Slavia Sofia and Beroe!!! Just wait for it...



Video: Diema Sport pic.twitter.com/bljlIEG4lP