ОФИЦИАЛЬНО. Челси взял в аренду полузащитника у Ювентуса

Швейцарский хавбек Денис Закария перешел из итальянского «Ювентуса» в английский «Челси» на правах аренды.

25-летний швейцарец подписал арендный контракт на один сезон, до лета 2023 года. В аренде записана возможность выкупа контракта футболиста.

Закария: «Я хочу передать привет всем болельщикам «Челси». Я очень счастлив и горжусь тем, что играю за «синих», и не могу дождаться, когда увижу вас на «Стэмфорд Бридж».

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость хавбека в 27 млн евро.

В текущем сезоне Закария сыграл в 2 матчах чемпионата Италии за «Ювентус». В прошлом сезоне в его активе – 13 матчей и 1 гол во всех турнирах.

