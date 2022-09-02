Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Челси взял в аренду полузащитника у Ювентуса
Англия
02 сентября 2022, 06:00 | Обновлено 02 сентября 2022, 06:16
294
0

ОФИЦИАЛЬНО. Челси взял в аренду полузащитника у Ювентуса

Денис Закария продолжит карьеру в Англии, аренда на один сезон

02 сентября 2022, 06:00 | Обновлено 02 сентября 2022, 06:16
294
0
ОФИЦИАЛЬНО. Челси взял в аренду полузащитника у Ювентуса
ФК Челси. Денис Закария

Швейцарский хавбек Денис Закария перешел из итальянского «Ювентуса» в английский «Челси» на правах аренды.

25-летний швейцарец подписал арендный контракт на один сезон, до лета 2023 года. В аренде записана возможность выкупа контракта футболиста.

Закария: «Я хочу передать привет всем болельщикам «Челси». Я очень счастлив и горжусь тем, что играю за «синих», и не могу дождаться, когда увижу вас на «Стэмфорд Бридж».

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость хавбека в 27 млн евро.

В текущем сезоне Закария сыграл в 2 матчах чемпионата Италии за «Ювентус». В прошлом сезоне в его активе – 13 матчей и 1 гол во всех турнирах.

По теме:
Челси расторг контракт с защитником. Он продолжит карьеру в Барселоне
ОФИЦИАЛЬНО. Барселона отдала защитника в аренду на сезон в Милан
ОФИЦИАЛЬНО. Барселона усилилась правым защитником из Арсенала
Денис Закария Челси Ювентус трансферы АПЛ трансферы трансферы Серии A аренда игрока
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Челси
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лестер – Ман Юнайтед – 0:1. Победный мяч Санчо. Видео гола и обзор матча
Футбол | 02 сентября 2022, 02:25 0
Лестер – Ман Юнайтед – 0:1. Победный мяч Санчо. Видео гола и обзор матча
Лестер – Ман Юнайтед – 0:1. Победный мяч Санчо. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 5-го тура Английской Премьер-лиги

Календарь и результаты матчей чемпионата мира по волейболу 2022 года
Волейбол | 01 сентября 2022, 11:45 5
Календарь и результаты матчей чемпионата мира по волейболу 2022 года
Календарь и результаты матчей чемпионата мира по волейболу 2022 года

В турнире принимают участие 24 команды, среди которых национальная мужская сборная Украины

СУРКИС: «Я отказал Жироне по Цыганкову. По Забарному предложений не было»
Футбол | 01.09.2022, 23:07
СУРКИС: «Я отказал Жироне по Цыганкову. По Забарному предложений не было»
СУРКИС: «Я отказал Жироне по Цыганкову. По Забарному предложений не было»
Стала известна судьба Малиновского. Президент Аталанты принял решение
Футбол | 01.09.2022, 20:41
Стала известна судьба Малиновского. Президент Аталанты принял решение
Стала известна судьба Малиновского. Президент Аталанты принял решение
Названа сумма трансфера Шведа из Мехелена в Шахтер
Футбол | 01.09.2022, 12:49
Названа сумма трансфера Шведа из Мехелена в Шахтер
Названа сумма трансфера Шведа из Мехелена в Шахтер
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Владислав Кабаев – игрок Динамо Киев
ОФИЦИАЛЬНО. Владислав Кабаев – игрок Динамо Киев
31.08.2022, 18:20 16
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отправило талантливого центрбека в аренду на Кипр
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отправило талантливого центрбека в аренду на Кипр
31.08.2022, 22:34 4
Футбол
Успех развить не удалось. Снигур уступила Марино во втором круге US Open
Успех развить не удалось. Снигур уступила Марино во втором круге US Open
31.08.2022, 22:35 18
Теннис
Источник: Мудрик согласовал контракт с Арсеналом, игрок близок к трансферу
Источник: Мудрик согласовал контракт с Арсеналом, игрок близок к трансферу
31.08.2022, 10:05 41
Футбол
Источник: Игроки Манчестер Юнайтед хотят, чтобы Роналду покинул клуб
Источник: Игроки Манчестер Юнайтед хотят, чтобы Роналду покинул клуб
31.08.2022, 14:41 12
Футбол
Стало известно, с кем сыграет Украина. Пары 1/8 финала ЧМ-2022 по волейболу
Стало известно, с кем сыграет Украина. Пары 1/8 финала ЧМ-2022 по волейболу
01.09.2022, 00:19 7
Волейбол
Сборная Украины вышла в 1/8 финала волейбольного чемпионата мира
Сборная Украины вышла в 1/8 финала волейбольного чемпионата мира
31.08.2022, 23:26 9
Волейбол
Деонтей УАЙЛДЕР: «Фьюри слишком большой для Усика»
Деонтей УАЙЛДЕР: «Фьюри слишком большой для Усика»
31.08.2022, 12:55 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности