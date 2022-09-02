ОФИЦИАЛЬНО. Челси взял в аренду полузащитника у Ювентуса
Денис Закария продолжит карьеру в Англии, аренда на один сезон
Швейцарский хавбек Денис Закария перешел из итальянского «Ювентуса» в английский «Челси» на правах аренды.
25-летний швейцарец подписал арендный контракт на один сезон, до лета 2023 года. В аренде записана возможность выкупа контракта футболиста.
Закария: «Я хочу передать привет всем болельщикам «Челси». Я очень счастлив и горжусь тем, что играю за «синих», и не могу дождаться, когда увижу вас на «Стэмфорд Бридж».
Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость хавбека в 27 млн евро.
В текущем сезоне Закария сыграл в 2 матчах чемпионата Италии за «Ювентус». В прошлом сезоне в его активе – 13 матчей и 1 гол во всех турнирах.
Welcome to Chelsea, Denis Zakaria! 💙 #ZakariaIsChelsea pic.twitter.com/efdBVdefLV— Chelsea FC (@ChelseaFC) September 2, 2022
Swiss international Denis Zakaria has joined us on loan from Juventus for the remainder of the 2022/23 campaign! 😁#ZakariaIsChelsea— Chelsea FC (@ChelseaFC) September 2, 2022
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