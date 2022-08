Анчелотти подтвердил, что Каземиро перейдет в Манчестер Юнайтед

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подтвердил информацию о том, что ключевой полузащитник команды Каземиро близок к переходу в «Манчестер Юнайтед»:

«Я говорил с Каземиро. Он хочет попробовать новый вызов. Мы понимаем его решение. Переговоры продолжаются, но он принял решение покинуть «Реал», - сказал Анчелотти.

🚨 Ancelotti confirms Casemiro’s decision to join Man United: “I have spoken with Casemiro. He wants to try a new challenge. We understand his decision”. #MUFC



“Negotiations are ongoing but he has decided to leave Real Madrid”. pic.twitter.com/GcaydjtiAu