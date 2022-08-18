Трансфер все ближе. Каземиро согласовал условия контракта с МЮ

«Манчестер Юнайтед» заметно продвинулся в работе над трансфером Каземиро из мадридского «Реала». Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

«Красные дьяволы» уже согласовали с Каземиро контракт на четыре года с зарплатой в 18 миллионов евро в год. Самому «Реалу» предложены 70 миллионов евро.

В прошлом сезоне на счету Каземиро 1 гол и 4 ассиста в 48 матчах за «Реал» во всех турнирах. Трансферная стоимость 30-летнего бразильца оценивается в 40 миллионов евро, контракт рассчитан до лета 2025 года.