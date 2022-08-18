Англия18 августа 2022, 23:10 |
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Трансфер все ближе. Каземиро согласовал условия контракта с МЮ
Хавбек решил покинуть «Реал»
18 августа 2022, 23:10 |
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«Манчестер Юнайтед» заметно продвинулся в работе над трансфером Каземиро из мадридского «Реала». Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.
«Красные дьяволы» уже согласовали с Каземиро контракт на четыре года с зарплатой в 18 миллионов евро в год. Самому «Реалу» предложены 70 миллионов евро.
В прошлом сезоне на счету Каземиро 1 гол и 4 ассиста в 48 матчах за «Реал» во всех турнирах. Трансферная стоимость 30-летнего бразильца оценивается в 40 миллионов евро, контракт рассчитан до лета 2025 года.
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