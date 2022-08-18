Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Трансфер все ближе. Каземиро согласовал условия контракта с МЮ
Англия
18 августа 2022, 23:10 |
336
0

Трансфер все ближе. Каземиро согласовал условия контракта с МЮ

Хавбек решил покинуть «Реал»

18 августа 2022, 23:10 |
336
0
Трансфер все ближе. Каземиро согласовал условия контракта с МЮ
ФК Реал Мадрид. Каземиро

«Манчестер Юнайтед» заметно продвинулся в работе над трансфером Каземиро из мадридского «Реала». Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

«Красные дьяволы» уже согласовали с Каземиро контракт на четыре года с зарплатой в 18 миллионов евро в год. Самому «Реалу» предложены 70 миллионов евро.

В прошлом сезоне на счету Каземиро 1 гол и 4 ассиста в 48 матчах за «Реал» во всех турнирах. Трансферная стоимость 30-летнего бразильца оценивается в 40 миллионов евро, контракт рассчитан до лета 2025 года.

По теме:
Атлетико Мадрид отклонил космическое предложение по Жоау Фелишу
Женщина-футболистка потроллила Криштиану Роналду
Французский топ-клуб работает над трансфером Малиновского
Каземиро Реал Мадрид Манчестер Юнайтед трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Николо Скира
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник твиттер Николо Скиры
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр Усик – Энтони Джошуа 2. Где смотреть онлайн бой
Бокс | 18 августа 2022, 04:55 3
Александр Усик – Энтони Джошуа 2. Где смотреть онлайн бой
Александр Усик – Энтони Джошуа 2. Где смотреть онлайн бой

Бой-реванш состоится вечером 20 августа в Джидде, Саудовская Аравия

Батальон Монако. Григория Суркиса могут выгнать из Верховной Рады
Война | 18 августа 2022, 18:24 15
Батальон Монако. Григория Суркиса могут выгнать из Верховной Рады
Батальон Монако. Григория Суркиса могут выгнать из Верховной Рады

А он еще там?

Конфликт с тренером. Стало известно, почему Малиновский покинет Аталанту
Футбол | 18.08.2022, 22:34
Конфликт с тренером. Стало известно, почему Малиновский покинет Аталанту
Конфликт с тренером. Стало известно, почему Малиновский покинет Аталанту
Класс бьет желание. Динамо проиграло Бенфике в первом матче
Футбол | 17.08.2022, 23:50
Класс бьет желание. Динамо проиграло Бенфике в первом матче
Класс бьет желание. Динамо проиграло Бенфике в первом матче
Динамо – Бенфика – 0:2. Ошибки защиты. Видео голов и обзор матча
Футбол | 18.08.2022, 00:23
Динамо – Бенфика – 0:2. Ошибки защиты. Видео голов и обзор матча
Динамо – Бенфика – 0:2. Ошибки защиты. Видео голов и обзор матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Дикая ошибка в защите. Бенфика наказала Динамо и удвоила перевес
ВИДЕО. Дикая ошибка в защите. Бенфика наказала Динамо и удвоила перевес
17.08.2022, 22:43 7
Футбол
ВИДЕО. Усик спел «Ой у лузі червона калина» на пресс-конференции
ВИДЕО. Усик спел «Ой у лузі червона калина» на пресс-конференции
17.08.2022, 17:49 7
Бокс
ВИДЕО. Фьюри показал Джошуа, как можно уничтожить Усика
ВИДЕО. Фьюри показал Джошуа, как можно уничтожить Усика
17.08.2022, 16:07 5
Бокс
Источник: агенты Роналду начали переговоры с грандом Бундеслиги
Источник: агенты Роналду начали переговоры с грандом Бундеслиги
16.08.2022, 20:50 8
Футбол
Александр УСИК: «Мы рождены, чтобы сражаться»
Александр УСИК: «Мы рождены, чтобы сражаться»
17.08.2022, 17:41 18
Бокс
Как Роналду в МЮ стал заложником такого же помешанного, как и он сам
Как Роналду в МЮ стал заложником такого же помешанного, как и он сам
18.08.2022, 09:50 9
Футбол
ВИДЕО. Танцы на ринге. Усик и Джошуа провели открытую тренировку в Джидде
ВИДЕО. Танцы на ринге. Усик и Джошуа провели открытую тренировку в Джидде
16.08.2022, 21:20 2
Бокс
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
18.08.2022, 12:00 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности